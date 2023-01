La vida de la familia de Elena Huelva dio un giro el pasado 3 de enero cuando la joven fallecía a los 20 años después de cuatro años luchando con un cáncer. Su hermana, Emi, ha estado siempre pendiente de ella y disfrutando juntas de los increíbles momentos que han vivido. Justo cuando no se ha cumplido ni un mes de su muerte, su hermana ha querido hacerse un tatuaje para recordarla siempre. ¿De qué se trata el tatuaje?

Emi Huelva se ha escrito en su cuerpo dos palabras: «THE CLIMB», que es el título de una canción de Miley Cyrus que siempre le había gustado a Elena. «Siempre va a tener una otra montaña. Siempre voy a quererla mover. Siempre habrá una batalla cuesta arriba. A veces tendré que perder. No se trata de lo rápido que llegaré. No se trata de lo que te espera al otro lado. Se trata de la escalada. ~ it’s the climb ~», ha empezado diciendo Emi Huelva junto a la foto en el que muestra orgullosa el tatuaje que se ha hecho.

Emi Huelva se ha hecho un tatuaje en honor a su hermana

Después ha querido dedicar unas palabras a su hermana, a la que tanto echa de menos: «Una de nuestras canciones, una de las muchas cosas que me enseñaste y siempre quedarán en mi. Lo que importa es el camino, la vida; no el destino. “La vida es escalar, pero la vista es genial”. Que en el camino habrá muchos obstáculos, pero te encontrarás con personas maravillosas. Caerán piedras, pero también encontrarás flores. Que se hará cuesta arriba muchas veces, pero hay que seguir intentándolo. Ahora mi camino es mucho más difícil sin tu mano, Elena. Sigue escalando conmigo, te siento», termina diciendo emocionada.

Para Emi está siendo muy complicado llevar su vida sin tener al lado a su hermana, de la que pocas veces se separaba. También está siendo realmente difícil para su madre, que le ha querido escribir un mensaje de lo más emotivo a su hija mayor: «Sabemos que el camino sin Elena va a ser mucho más difícil guapa pero mucho más, pero ese camino lo recorreremos juntas de la mano y cuando una caiga la otra la levantará mi Emi guapa y Elena nos ayudará porque estará siempre a nuestro lado intentando que seamos lo más felices posibles… os quiero infinito ❤️❤️❤️❤️», le ha dicho emocionada.

Está siendo difícil superar la ausencia de su hermana

La joven, que falleció con tan solo 20 años a causa de un Sarcoma de Ewing, logró convertirse en un ejemplo para todos. Tanto enfermos de cáncer como cualquiera que fuera capaz de ponerse en su piel supo la batalla que Elena Huelva libraba desde hacía cuatro años, una lucha que terminó rodeada de sus seres queridos, quienes no le soltaron de la mano ni un instante.