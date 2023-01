Shakira ha reaparecido junto a su hermano Tonino en uno de sus carísimos vehículos este miércoles. Visiblemente seria, sin querer hacer declaraciones y con la única intención de llegar a casa, la artista colombiana no ha querido aclarar las últimas polémicas que protagoniza ya sea ella o la que ha sido su familia política hasta hace tan solo unos meses. Unos instantes frente a las cámaras que han servido para ver el llavero que ahora lleva colgado en el espejo retrovisor del interior de su coche. Una lagartija, la cual tiene un significado espiritual, y a través de la que, quién sabe, si quiere mandar un mensaje a su ex.

Al parecer, este detalle representa lo perdido. Además, suelen simbolizar suerte, por lo que significa que lo que perdiste será remplazado por algo mejor. Representan tranquilidad en el hogar, dicen que también prosperidad y que, además, simbolizan la luz y la magia, aspectos en los que la artista colombiana cree por encima de todo. A pesar de que los últimos meses han sido especialmente difíciles para ella y su familia por su ruptura con Piqué y por la enfermedad de su padre, ella se muestra positiva y confía en su futuro.

No es extraño que Shakira utilice este tipo de amuletos para traer suerte. Aunque pocos conocen su objetivo, lo cierto es que la imagen de la bruja que la cantante ha colocado en uno de los balcones de su casa ha dado la vuelta al mundo. No solo por la figura, sino porque esta mira hacia la casa de sus suegros, la vivienda contigua a su mansión. La relación con ellos no pasa por un buen momento, pero ¿por qué la ha colocado justo ahí? Solo ella lo sabe, pero mientras se descubre su respuesta, lo que sí se sabe es que cada día su personal de servicio peina el cabello de la bruja y la dispone en su lugar para que no se caiga por culpa del viento.

Aunque su pleno deseo es trasladarse a Miami, tal y como decía el acuerdo que ella y su expareja firmaron, de momento, continúa en Barcelona junto a sus hijos. Reside en el mismo domicilio en el que ella y Piqué formaron su hogar, las mismas paredes en la que todo saltó por los aires. Allí recibe el apoyo no solo de los suyos, sino también de parte de sus fans, quienes se acercan a las inmediaciones de su casa para corear su canción y recordarle que su éxito no es en absoluto casual.

Justo en el mismo día se han viralizado unas imágenes de Piqué y Clara Chía durante un partido de la Kings League, fotografías que vienen a confirmar que no están pasando una crisis en su relación. Se les ve tranquilos y relajados, actitud que demuestra que, a pesar del vendaval, su romance sigue adelante.