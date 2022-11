Tres semanas después de llegar a un acuerdo de separación y de custodia de sus hijos, Shakira y se verán las caras ante un juez. La cantante colombiana y el ex futbolista del Barça ratificarán el convenio firmado gracias a la mediación de sus abogados el próximo 1 de diciembre en los juzgados catalanes. Ambos están convocadoseste jueves a las 9:30 horas en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona, tal y como adelanta ‘La Vanguardia’. Este encuentro supondrá un nuevo cara a cara entre laexpareja, cuyo último encuentro en un partido de béisbol de su hijo Milan estuvo cargado de tensión (prueba de ello es la peineta que le hizo la artista al padre de sus pequeños).

Aunque a Shakira y Piqué se les ha visto juntos recientemente en una actividad de su hijo pequeño, lo cierto es que el mal rollo entre ambos era más que evidente hasta el punto en el que la colombiana le hizo un llamativo gesto a su ex que no ha pasado desapercibido. Parece claro que ya no quieren saber nada el uno del otro. A pesar de ello, dentro de tres días tendrán que reunirse de nuevo en los tribunales.

Shakira desea trasladarse a Estados Unidos con sus hijos en enero de 2023

Este encuentro en los juzgados podría ser la última cita antes de que la colombiana se mude a Estados Unidos y cumpla así los planes que tiene en mente desde que su relación con el catalán se rompiese definitivamente. Una vez que lleven a cabo la firma de ambas partes ante la jueza, el convenio quedará ratificado en España y el próximo paso será validar el documento en Miami.

Al parecer, la de Barranquilla quiere irse de Barcelona lo antes posible para empezar cuanto antes una nueva etapa en Estados Unidos. Podría irse en enero de 2023, una vez que sus hijos concluyan el periodo de vacaciones en nuestro país.

Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre, seis meses después de anunciar su separación, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo. Ese día, tras una reunión con los abogados que se prolongó durante 12 horas, se determinó que los menores se irán a Miami con la cantante a principios del año que viene. De esta manera, la colombiana cumplirá su deseo de dejar la ciudad condal, donde ha vivido de forma habitual desde el año 2012.

Para preservar la máxima discreción en torno a su visita a los juzgados se han tomado medidas poco habituales en el Juzgado donde están citados. Con el fin de que el contenido de los documentos no sean de dominio público, tanto la demanda de separación como el convenio regulador de los menores serán encriptados y solo tendrán acceso al expediente el juez, el letrado de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

En estos momentos, Shakira compagina la promoción de su último trabajo musical con los preparativos para su traslado al continente americano. A todo ello se suma la preocupación por su padre, William Mebarack, quien recientemente tuvo que ser ingresado tras sufrir un contratiempo de salud. Por suerte fue dado de alta al día siguiente, pero la inquietud por su evolución es enorme. A sus 91 años, el último paso del padre de la cantante por un centro sanitario tuvo lugar el pasado 22 de octubre, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia en un conocido hospital de la ciudad condal.