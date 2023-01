Desde que Shakira confirmara su ruptura con Gerard Piqué, las idas y las venidas entre ambos han sido constante. La tensión entre la cantante y el exjugador de fútbol es más que notable y ambos están centrados en proteger a los dos hijos que tienen en común. A este respecto, hace unos días, el empresario apareció con su hijo en un directo de Twitch con motivo del estreno de la ‘Kings League’. Y esto ha causado un gran enfado en la de Colombia.

Hace unos días se dio el pistoletazo de salida a la ‘Kings League’, el torneo de fútbol creado por Gerard Piqué que está protagonizada por streamers y exjugadores de nuestro país, y que se emite a través de Twitch. Ante esto, el exjugador apareció en un directo junto a su hijo mayor, Milan, y ambos charlaron animadamente con los que estaban allí presentes. En esta intervención, pudimos ver al joven de 9 años totalmente integrado, parecía que llevaba desde siempre acostumbrado a hablar el público y se desenvolvía con gran soltura. Algo que ha provocado que cause sensación.

Sin embargo, a Shakira no le ha hecho mucha gracia que Piqué sacara a su hijo a hablar en directo ante miles de personas. «La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo en la retransmisión de un proyecto deportivo«, reza el comunicado que ha enviado su oficina de comunicación. Este malestar se debe a que durante el streaming se hablaron de ciertos temas que no son muy adecuados para tocar delante de un niño de nueve años. Lo cierto es que la aparición de Milan en el directo ha provocado que muchos de los espectadores aplaudieran la naturalidad y la soltura del joven a la hora de hablar en público. En cambio, hay otros que no han visto con buenos ojos la participación del menor y creen que lo ha utilizado el futbolista para tener más audiencia.

Shakira tardará todavía tiempo en mudarse a Miami

Tras anunciar su separación de Gerard Piqué, sus planes inmediatos consistían en mudarse a principios de año a Estados Unidos para emprender una nueva etapa allí. La cantante lleva semanas preparando su casa para su llegada a la ciudad de Florida. Sin embargo, su traslado no podrá ser inminente debido al delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, de 91 años.

La cantante tendrá que posponer la mudanza a Miami hasta el próximo mes de junio. Ella quería que los niños empezaran el recién estrenado año 2023 en su nuevo colegio estadounidense, lo más pronto posible. Sin embargo, debido al estado de su progenitor los niños acabarán el curso escolar en Barcelona. Por ello, no será hasta después del 22 de junio, una vez acabe el curso académico, cuando se produzca la mudanza.