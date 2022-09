Shakira y Gerard Piqué ya han tenido una primera toma de contacto con sus abogados el pasado jueves para llegar a un acuerdo sobre los detalles referentes a la disolución de su relación, que pasar por ver qué sucede con la custodia de sus dos hijos, el reparto de su patrimonio y demás circunstancias en las que han entrado en conflicto de intereses. Eso sí, en su primera cita no llegaron a un pacto, y Piqué abandonó el encuentro de manera precipitada, aunque sí se sentaron las bases de la negociación al establecer cada bando los puntos que desean ver cumplidos, a la vez que valorar qué pide la parte contraria y tasar si les conviene o no. Para ello han dejado pasar unos días para meditar sobre la propuesta puesta sobre la mesa, la cual ahora volverá a ser discutida el próximo martes.

La nueva cita de Shakira y Gerard Piqué con sus respectivos abogados ya ha sido fijada en el calendario para el próximo martes 27 de septiembre, como así se acaba de confirmar. En ella tratarán de llegar de nuevo a un consenso, aunque aún parecen estar muy lejos de conseguirlo, aunque el deseo común es no llegar a recurrir a la justicia para que sea un juez quien determine el futuro de sus dos hijos. La cantante y el futbolista quieren actuar como personas sensatas y encontrar una solución que beneficie a sus hijos, pero a la vez que no les perjudique a ninguno de ellos o, al menos, no de manera escandalosa.

Así, Shakira y Gerard Piqué volverán a verse las caras el próximo martes, concretamente a las 15 horas en el despacho de la abogada Pilar Mañé, quien defiende a la artista colombiana. El pasado jueves la cita tuvo lugar en terreno contrario, en el despacho del letrado Ramón Tamborero, quien se encarga de la defensa de los intereses del futbolista blaugrana. Una nueva negociación en la que se pondrá sobre la mesa el último movimiento mediático de Shakira, que ha concedido su primera entrevista para romper su silencio desde que su relación con Gerard Piqué se fuese al traste y Clara Chía fuese confirmada como su nuevo amor. Una entrevista en la que la cantante se ha despachado a gusto con su ex al hablar de “la etapa más oscura” de su vida y por la que siente que “te estás ahogando” y que le ha sumido en la tristeza, al confirmar que “solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”.

Desde el entorno más próximo al futbolista han deslizado su malestar por este inesperado movimiento de Shakira, pues no entienden muy bien qué pretende conseguir ahora que buscan un acuerdo mutuo por el bien de sus dos vástagos. Estas declaraciones vienen a avivar las discrepancias a subrayar el dolor y no a remar a favor de obra para poder llegar a un pacto en el que ambas partes salgan contentas para poder mirar al frente y seguir con sus vidas velando por su propia felicidad, que pasa por asegurar la de sus hijos.