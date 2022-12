Shakira está pasando estos días de Navidad en Dubái en compañía de sus hijos, Milan y Sasha. Los tres han querido huir de las bajas temperaturas para disfrutar de unos días de aventura en el desierto. Era la propia cantante la que compartía hace unas horas una foto junto a sus hijos desde allí. Un posado que llama la atención por el halcón adiestrado que está junto a ellos. Mientras la familia disfruta de unos días de vacaciones, en su casa de Miami están haciéndose trabajos para poner a punto el hogar ante la inminente llegada de Shakira y sus hijos.

Numerosas furgonetas y trabajadores se han acercado hasta la vivienda para poner en marcha algunos servicios que ahora mismo no tiene la casa. Uno de los vehículos que se han acercado hasta allí ha sido de una empresa de tecnología, que podría haber puesto Internet en el que será el nuevo hogar familiar.

Muchos trabajadores acondicionan la casa de Shakira en Miami

En unos días empezarán con la mudanza

Aunque todavía quedan unos días para que aterricen allí, hay muchas cosas pendientes. Eso ha llevado a Shakira a querer que todo esté preparado antes de su llegada el próximo mes de enero. Hace años que no está instalada allí y necesita que la casa esté cómoda para entrar a vivir con sus hijos.

Mientras llega el momento de poner en marcha la mudanza, Shakira está pasando unos días de relax y desconexión. «In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad», ha escrito la cantante de ‘Monotonía’ junto a una imagen en la que aparece posando junto a sus hijos, que miran cómo su madre lleva en uno de sus brazos un halcón adiestrado.

Shakira posa junto a sus hijos desde el desierto

Ni en Barcelona ni en Miami. Shakira ha viajado hasta Dubái con sus hijos para pasar allí unos días de relax y desconexión después de unos meses muy complicados para toda su familia. Han querido no solo descansar, también hacer planes de aventura como pasear por las dunas. Allí han posado con los trajes típicos: túnicas blancas, velo y turbante.

La cantante abraza a su hijo pequeño mientras los tres miran con atención al halcón adiestrado que su madre lleva sobre el brazo izquierdo. Han elegido el mejor lugar para no pasar frío estas Navidades. La familia, que está instalada ahora en Barcelona, hasta que viajen a Miami para instalarse definitivamente allí, han huido del frío y está disfrutando del buen tiempo.

Empieza una nueva vida para todos

Shakira y Piqué firmaron un acuerdo, se ha dictado la sentencia y su convenio está aprobado, el mismo que ahora tiene que ratificarse en Miami, lugar en el que residirán los hijos de la ya extinta pareja. Con todo el plan organizado, ahora la duda es cuándo dejarán España y comenzarán su vida a miles de kilómetros del país en el que han vivido hasta ahora. Este es precisamente el origen de su enfado y es que Piqué quiere que los pequeños pasen el Día de Reyes junto a él y cumplan con la tradición que hasta ahora han tenido. Sin embargo, justo el día previo, comienzan las clases en su nuevo colegio, lo que complica que se cumpla el calendario que tenía previsto el exfutbolista.

En Miami no se celebra ni la cabalgata, ni tampoco viven con especial ilusión el Día de Reyes porque para ellos es un día más. Entonces, ellos tendrán que estar con sus nuevos compañeros de colegio, siendo ese día el primero en su nuevo centro escolar, lo cual es importante para Shakira. Para ese momento quiere que los niños estén en Miami, una situación que les ha enfrentado de nuevo. Los abogados de ambas partes están en negociación para intentar resolver una situación que parece no tener fin, a lo que se suma que Shakira está en Dubái. Esta información contada en ‘El Periódico’ explica el mal rollo que existe de nuevo entre Shakira y Piqué, dos exs que en absoluto son bien avenidos.