La pareja de Kiko Matamoros, Marta López, ha respondido en sus redes sociales a las preguntas más incómodas que podían imaginar.

Cada vez es más habitual que influencers o rostros conocidos se sumen a los juegos de preguntas y respuestas en sus redes sociales. O bien para conocerles más a fondo o simplemente como consultorio para resolver dudas vitales. La última en hacerlo ha sido Marta López, la novia de Kiko Matamoros, quien ha explicado a través de Instagram su máxima en la vida, cómo ha logrado ganar seguridad en sí misma o simplemente qué se debe hacer si no estás satisfecho con tu día a día. Tras dar ciertas directrices a sus seguidores, la modelo ha respondido también a las preguntas más incómodas de sus followers. Entre ellas, algunas estaban relacionadas con el sexo, con sus planes de maternidad en el futuro o con posibles operaciones de cirugía estética. Sin tapujos ni pelos en la lengua, la granadina ha contestado a todas y cada una de ellas en sus stories.

Después de explicar que su premisa es «vivir el presente, pero con expectativas de futuro» y comentar que trabaja cada día en ganar en seguridad, Marta López ha relatado cuáles son las próximas intervenciones estéticas que tiene en mente. «Me voy a poner una tercera teta, un tercer ojo y me voy a quitar cinco costillas. Es broma, no no me voy a hacer nada», comienza diciendo. Unas palabras con las que deja claro después de ser irónica, que en sus planes, por el momento, no entran más retoques. La joven está muy satisfecha del cuerpo y rostro que tiene después de realizarse algunos cambios estéticos, los cuales, por cierto, jamás ha escondido. De hecho, hace algunos meses la novia de Kiko Matamoros grabó un vídeo en su ya extinto canal de MTMAD en el que explicó una a una todas las operaciones de esta índole.

Pero esta no ha sido la única cuestión que la maniquí ha tratado en el universo 2.0. Y es que Marta López ha relatado datos desconocidos hasta ahora sobre su vida con su pareja Ejemplo de ello que haya revelado quién fue el primero de los dos en dar un paso para que surgiera algo entre ella y Kiko Matamoros. «Literalmente un paso hacia a mí lo dio él», ha dicho. Por otro lado, ha dado detalles y respondido si se plantea ser madre en un futuro o si, por el contrario, deshecha esta opción. «Tenéis una fijación con el tema de los hijos…Por ahora no, pero sí en un futuro», ha dicho Marta. La joven se muestra cansada de que muchos de sus seguidores le planteen la misma duda, sin embargo, por fin ha aclarado esta cuestión.

No ha puntualizado si sería o no con Kiko Matamoros, pero sí ha dicho cuánto le atrae su pareja sexualmente. «Si no me atrajera no estaría con él. Sí y mucho», ha comentado en su Instagram. Su diferencia de edad jamás ha sido un problema para ellos y así lo han repetido ambos en multitud de ocasiones públicamente. Les separan más de 4 décadas, pero están profundamente enamorados el uno del otro.

Desde casi el comienzo de su relación empezaron a vivir juntos. Primero en el lujoso hotel en el que Kiko Matamoros residía en la capital y luego la pareja se mudó a diferentes viviendas, aunque parece que han encontrado la definitiva. Están instalados en una excelente zona de Madrid, donde han encontrado un nidito de amor con el que tanto él como su chica, Marta, están encantados. Tiene tres habitaciones, una coqueta terraza, un enorme salón y garaje, no obstante, su precio no es apto para todos los mortales. Según desveló el colaborador de ‘Sálvame‘ por él desembolsa más de 3.500 euros cada mes, una gran cantidad que él se puede permitir gracias a todas las colaboraciones que realiza en televisión tanto en ‘Sálvame’ como en ‘Viva la vida’.

Ellos mismos, en especial Marta, ha mostrado en sus redes parte de la vivienda que comparten. En sus publicaciones sus seguidores se han percatado de que su nueva casa cuenta con excelentes calidades, estancias muy amplias y, sobre todo, que es muy luminosa. Desde esta la joven se graba vídeos o publica imágenes, lo que hace que de manera indirecta su residencia sea también su espacio de trabajo.