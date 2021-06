La detención de José Luis Moreno, acusado de un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes con actuación a nivel internacional, ha provocado un sinfín de comentarios entre los numerosos rostros conocidos que han trabajado con él. Tras conocer la noticia, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, Serafín Zubiri ha contado su experiencia con el productor. Según el cantante, este lo llamó para un espectáculo, pero nunca le pagó sus honorarios.

El artista asegura que es uno de los damnificados del que fuera ventrílocuo: «Casi se me había olvidado porque ocurrió hace 12 años en un programa que hicimos en Castilla y La Mancha. Lo mío tampoco es mucho dinero realmente, pero el dinero es lo de menos, es el hecho en sí. Que una persona abuse de su poder y vaya creando empresas, luego las va destruyendo y entretanto vaya dejando ese lastre por detrás… Entiendo que hay que desenmascarar a alguien que da una imagen diferente a la que realmente tiene”.

«A mí me dejó a deber 1.800 euros, que no es mucha cantidad y en ningún momento me planteé emprender ninguna acción legal porque iba a ser peor por el tiempo y por lo que cuesta este tipo de resoluciones judiciales», detallaba.

El navarro ha explicado que nunca pudo cobrar la deuda que José Luis Moreno tenía con él porque «la empresa desapareció. La empresa se declaró insolvente, dejó de existir y ya no tenía ninguna posibilidad de reclamación. En ningún momento nos hemos planteado ninguna unión de gente. Están hablando de millones de euros y lo nuestro es una tontería. Sé que hay muchísima gente a la que le ha pasado cosas parecidas a la mía, pero en ningún momento no nos hemos planteado una unión. Aunque ahora con todo lo que está pasando tendrá que dar cuenta porque están hablando de muchos millones de euros. Lo nuestro es una tontería al final».

A día de hoy, no se arrepiente de no haber recurrido a la vía judicial para reclamar la cantidad que le debe el productor: «Intentamos reclamar a través de la empresa que desapareció y lo dejamos pasar. La justicia en este país es lenta y es costosa».

«Sabíamos que este señor no era trigo limpio»

Zubiri se ha mostrado tajante contra José Luis Moreno: “La detención no me sorprende para nada. De alguna manera, todos, en el mundo en el que nos movemos en esta profesión, sabíamos que este señor no era trigo limpio y que funcionaba de una manera bastante poco ortodoxa o muy oscura… y parece que ahora va a quedar demostrado”.