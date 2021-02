«Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá», escribía la colaboradora de ‘Viva la vida’.

Este sábado 6 de febrero se cumple el primer aniversario de la muerte de la madre de Irene Rosales, Mayte Vázquez. Desde entonces, la colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene muy presente a su progenitora y no hay día en el que no se acuerde de ella. En esta fecha tan señalada para ella, tanto la nuera de Isabel Pantoja como Kiko Rivera han querido dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

En plena guerra con su madre, Kiko Rivera se ha abierto en canal para dedicarle unas emotivas palabras a una de las personas más especiales de su vida. «Te echo tanto de menos suegra. Un año ya desde que te fuiste y destrozaste nuestras vidas«, comienza a escribir junto a una imagen de la madre de Irene Rosales y la pequeña Ana en el día de su boda.

«Pero hoy no voy a dejar que me consuma la tristeza y voy a recordar todo lo bueno que me enseñaste. Por cierto, sigo cumpliendo la promesa… tú y yo sabemos lo que es«, finaliza el interprete de «Cicatriz». Una vez más, el hijo de la tonadillera ha gritado a los cuatro vientos lo especial que ha sido para él su suegra y el papel fundamental que ha tenido en su vida. Como si fuera su propia madre, Mayte Vázquez siempre estaba ahí para brindarle todo su apoyo y sus mejores consejos no solo a sus hijos, también al DJ.

Irene Rosales recuerda la última noche que pasó con su madre

Sin lugar a dudas, este sábado será un día duro y lleno de recuerdos para Irene Rosales. Así, la tertuliana compartía una imagen a través de sus redes sociales en la que rememoraba una una de las noches más difíciles de su vida. «Un año de la última vez que pasamos la noche juntas. Imbécil yo que no me llevé toda la noche abrazada a ti besándote y diciéndote lo mucho que te quiero», escribía junto a una imagen de su progenitora.

Tras esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ publicaba una imagen junto a su madre en uno de los días más especiales de su vida y aseguraba que su partida había provocado que se le partiera el alma. «Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele… Me has dejado el alma rota… te necesito siempre. Te amo mamá», escribe emocionada.

Hace tan solo unos días, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, Irene Rosales no quería dejar pasar la ocasión para hacer público un mensaje de concienciación. «Maldita enfermedad que a tantas personas te has llevado y a muchas les haces sufrir… ¿Que tu vida cambia cuando te dicen que tienes cáncer? Pues claro que cambia… Da un giro de 180 grados. (…) Es una enfermedad de mierda que nadie merece padecer.El truco está en vivir, en aprovechar el hoy… Vivir es URGENTE para todo ser humano», escribía.