Terelu Campos es la protagonista del nuevo número de SEMANA (esta semana se adelanta la venta de la revista al martes, al ser festivo en varias comunidades de nuestro país), justo cuando acaban de celebrar el cumpleaños de su madre, María Teresa Campos. La colaboradora de televisión muestra su lado más desconocido y habla en tu revista favorita de corazón de una de sus mayores preocupaciones: «Me da miedo quedarme sola», declara a corazón abierto.

La hija de María Teresa Campos se sincera con valentía sobre sus sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones y su papel como madre. Y es que entre todos los secretos que ahora saca a la luz, Terelu Campos cuenta lo mucho que le ha afectado perderse la infancia de su hija Alejandra Rubio.

«Me siento culpable por haberme perdido la infancia de mi hija. Hay momentos que ya no se recuperan», dice Terelu Campos, entre otras muchas cuestiones delicadas que trata por primera vez en público. No te pierdas todo lo que cuenta de la joven, que ha decidido seguir los pasos de su madre y trabaja también en televisión. La colaboradora de televisión está centrada en el trabajo y no puede estar más feliz con el paso de cambiarse de casa.

Preocupada por haberse perdido la infancia de su hija

Podrás leer en SEMANA todas las preocupaciones que tiene Terelu Campos en este momento de su vida. Hay que recordar que ha estado desaparecida de los platós de televisión por culpa de la crisis del coronavirus. Instalada en su ático -que no pudo entregar por decretarse en España el Estado de Alarma- ha estado acompañada de su madre, que se ha confinado para evitar los contagios.

No ha podido pasar estos días junto a su hija. Alejandra Rubio ha estado con una amiga y durante tres meses no se han podido ver. «Tengo la sensación de que se me han escapado muchas cosas de ella. En Telemadrid habían confiado en mí, tenía una responsabilidad e invertí mucho tiempo en ello. Me equivoqué en que hubo una infancia que yo me perdí… luego la disfrutaba en verano», dice de ella y de cómo fueron los años de su infancia.

Sus preocupaciones tras la noticia del cáncer de Mila Ximénez

Terelu Campos ha reconocido que fue «muy complicado» aceptar la noticia del cáncer de pulmón de Mila Ximénez. Según sus propias palabras, fue «un momento de confusión, incluso de desesperación». Y es que ella sabe mejor que nadie lo que es sufrir la enfermedad, por ello ha compartido el valioso consejo que le dio.

su mensaje ha sido «de fuerza, de esperanza, me encanta esa palabra, que la utilizamos muy poco. El cáncer es sinónimo de esperanza en muchos casos». Según su experiencia es fundamental «creer firmemente en tu médico y confiar en él». La hija de la comunicadora ha reconocido que no se trata de «un camino fácil, el camino que lleva a la curación».

