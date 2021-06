En el nuevo número de SEMANA podrás ver fotos exclusivas del nuevo cuerpo de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores durante unas vacaciones en la playa con amigas. Desde su primera aparición en televisión en 2019, Rocío Flores ha perdido 20 kilos. ¡Corre a por tu ejemplar!

Rocío Flores ha llegado al verano totalmente preparada físicamente. Su paso por ‘Supervivientes’ fue el punto de inflexión para que su cuerpo diera un giro de 180 grados. Casi un año después, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores presume de un nuevo cuerpo, que ha estado cuidando a base de una dieta equilibrada, deporte y tratamientos de belleza para mantenerlo.

Después de unos meses intensos y complicados por culpa del desgarrador testimonio de su madre en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la joven ha decidido tomarse unos días de relax y desconexión con un grupo de amigas. Para ello, han hecho una escapada a la playa, donde hemos podido ver el gran cambio físico.

En el nuevo número de SEMANA podrás ver todas las fotos exclusivas de lo bien que se lo pasó con sus amigas. Además, podemos ver el gran cambio que ha experimentado su cuerpo en apenas dos años. Fue en 2019 cuando la joven dio el paso de salir en televisión como defensora de su padre en ‘GH VIP’. Rocío Flores pesaba alrededor de 20 kilos más que ahora.

En SEMANA, Rocío Flores presume de nuevo cuerpo en la playa

Hay que recordar que durante los primeros días en Honduras, Rocío Flores no se atrevía a mostrar su cuerpo en televisión. De hecho, no dudaba en vestir una camiseta amplia para no enseñar ciertas partes de su cuerpo. Ahora, un año después, la vemos en la playa con unas amigas, luciendo un bikini con braguita brasileña, que deja ver su trasero. Además, tan solo se coloca un pantalón corto de talle alto cuando va a dejar ya la playa tras una jornada de sol con amigas.

En SEMANA podrás ver todas las fotos exclusivas de lo mucho que disfrutó Rocío Flores con su grupo de amigas. Han sido unos meses realmente duros para la joven, que ya anunció que estaba necesitando la ayuda profesional para sobrellevar todo lo que su madre había dicho de ella durante la emisión del documental. Ahora ha encontrado el momento perfecto para desconectar realizando algunos viajes a la playa.

Podría estar preparando su documental para responder a su madre

En las últimas semanas, mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que Rocío Flores haga lo mismo que su madre y se anime a contar su verdad en otro espacio dedicado en exclusiva a su figura, así como a ofrecer su versión de los hechos sobre la complicada relación con Rocío Carrasco, a la que no ve desde hace nueve años.

Sobre esta cuestión ha hablado Ana Rosa Quintana. A la presentadora, que ha fichado a Rocío Flores como colaboradora en ‘El programa de AR’, se le ha preguntado por este tema, que despierta un enorme interés tanto dentro como fuera de los platós de televisión. La respuesta de la periodista eraclara: «Si Rocío Flores habla, el programa mío se le queda pequeño y os puedo asegurar que no hay nada cerrado», explicaba.