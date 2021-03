La joven está siendo una de las personas más perseguidas tras el testimonio de su madre, Rocío Carrasco, y así es cómo se encuentra. En SEMANA, te contamos todo sobre cómo está y cómo ha recibido las desgarradoras palabras de su madre.

Rocío Flores está siendo una de las víctimas del desgarrador testimonio que su madre, Rocío Carrasco, ha dado durante los dos primeros episodios de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La joven se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano, a pesar de que este pasado lunes denunciaba que había intentado entrar en directo durante la emisión del programa.

«Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, desde la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó… solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado», explicaba muy enfadada, convirtiéndose esta publicación en lo único que Rocío Flores ha comentado del tema de su madre.

Protagonista del nuevo número de SEMANA

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores es ahora la protagonista del nuevo número de SEMANA, donde desvelamos en EXCLUSIVA cómo se encuentra la joven tras el duro testimonio de su madre. Y es que Rocío Flores está destrozada y está viviendo una de las etapas más duras de su vida, ya que su madre se ha mantenido en silencio durante 25 años.

Según explican a SEMANA fuentes cercanas a la joven, Rocío Flores está muy dolida con ciertas cosas que su madre ha dicho durante las dos primeras entregas de la docuserie que protagoniza.

En SEMANA te contamos cómo se encuentra Rocío Flores

Ya expresó su sorpresa cuando le dieron a conocer que su madre iba a protagonizar un documental en televisión. «¿Qué? ¿Mi madre?. No tengo nada que opinar. Me has pillado completamente descolocadísima. No te puedo decir otra cosa porque no tenía ni idea. No se me hubiese pasado ni por la cabeza, la verdad», fueron sus primeras palabras públicas cuando se enteró de que se iba a emitir esta docuserie.

Se mostró incrédula y sin saber qué decir, pero lo cierto es que cuando se fue haciendo a la idea del paso que había dado su madre, Rocío declaró: «Cada uno es libre de opinar lo que quiera, yo sé lo que digo yo. Lo que digan los demás, es cosa de ellos. Cada uno que haga lo que quiera», añadía.