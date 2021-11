Olga Moreno, Antonio David Flores, Rocío Flores… estos nombres han sonado con fuerza durante las últimas semanas. El matrimonio formado por Olga Moreno y Antonio David ha llegado a su fin después de más de dos décadas juntos y una hija en común, Lola. Un momento muy complicado para toda la familia, que ha visto como en este último año su vida ha dado un giro de 180 grados. Desde la emisión de los primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el matrimonio ha estado en el punto de mira. Finalmente, no han podido superar este bache y han puesto punto y final a su relación. La última ganadora de ‘Supervivientes’ ha puesto tierra de por medio para aclarar sus ideas.

Olga Moreno ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Sevilla para pasar tiempo junto a los suyos

Olga Moreno de momento no se ha pronunciado sobre su separación de Antonio David Flores. Prefiere mantenerse al margen de todo lo que se cuenta e intenta seguir con su vida en la medida de lo posible. Ajena a todo, Olga no quiere desvelar nada sobre cómo se siente o cuáles son sus sentimientos tras su separación. Refugiada en su familia, Moreno ha encontrado un gran apoyo al lado de los suyos, quienes no dudan ni un momento en salir a defenderla públicamente.

La ex de Antonio David Flores ha disfrutado de unos días junto a su madre y sus hermanas

En las fotos en exclusiva que te ofrece esta revista, puedes ver a una Olga Moreno en una actitud muy distendida dando un paseo por las calles de Sevilla junto a su madre y sus hermanas. Confidencias, risas, agradables paseos… está claro que eso es lo que necesitaba la empresaria ante el cúmulo de sentimientos que está viviendo durante las últimas semanas. Ha podido desconectar y arroparse en los suyos para aclarar sus ideas y tomar decisiones de cara a su futuro personal. Lo que sí que está claro es que no está sola y su familia ha sido la mejor medicina para ella en estos momentos.