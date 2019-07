En SEMANA, María Teresa Campos, sola de nuevo

5 No se separa de su hija Dorcette ni un instante

Omar Montes se proclamó ganador de ‘Supervivientes’ el pasado jueves, ante la sorpresa de muchos que no lo veían como vencedor. El cantante no puede estar más feliz y orgulloso con este premio y asegura qué va a hacer con los 200.000 euros: «El premio me va a servir para sacar adelante a mi hijo», declara.