María Teresa Campos se encuentra al límite y como comenta su entorno a SEMANA, la presentadora asegura que no le dejan vivir tranquila.

María Teresa Campos está viviendo sus horas más bajas. La presentadora de televisión no se encuentra en su mejor momento personal, sobre todo por todo lo que está diciendo de ella Bigote Arrocet durante su paso por el nuevo ‘reality’ de Telecinco, ‘Secret Story’. María Teresa prefiere que no se le pregunte por él y espera que no se le relacione más con la persona que una vez estuvo en su vida.

A esto hay que sumarle otras circunstancias, como las familiares. Y es que desde hace unas semanas, sus hijas están protagonizando varias polémicas en televisión. María Teresa Campos se encuentra al límite. «No me dejan vivir tranquila», desvela la presentadora. Su entorno declara a SEMANA la verdadera realidad que vive la periodista en estos momentos tan complicados.

Está siendo una etapa complicada para María Teresa. En SEMANA hablamos con el entorno más próximo, quien nos desvela cómo se encuentra y cómo está viviendo la reaparición de Bigote Arrocet y la dura pelea que mantienen sus hijas en televisión. Sobre la guerra que llevan semanas protagonizando, María Teresa explota: «Mis hijas me están amargando la existencia», dice totalmente rota.

De sus hijas tiene mucho que decir la periodista. Y es que no entiende qué les ha llevado a sus hijas a iniciar entre ellas esta guerra pública. María Teresa Campos dice, entre otras cosas, que ya tienen bastantes enemigos como que encima «se peguen entre ellas».

María Teresa Campos rompe a llorar al hablar de Bigote Arrocet

Bigote Arrocet está hablando mucho de María Teresa Campos en ‘Secret Story’. Aunque la presentadora no está viendo el programa, son muchos amigos los que le dicen todo lo que está diciendo de ella. Esto le lleva a ella a emocionarse y a hacer una reflexión: «Yo no quiero hablar de esa persona», empezaba diciendo este pasado martes. «Lo único que le he dicho a la gente es que no es mi competencia, que no tengo nada que ver, que le vaya bien, mal, que gane… solo quiero que se hable de esa persona sin hablar de mi. A mi me daña, solo quiero que me dejen tranquila. No estoy viendo el ‘reality’», explicaba.

