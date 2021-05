Kiko Rivera ha citado a su madre para que declare en la denuncia que le ha interpuesto a su tío, Agustín Pantoja, detalles exclusivos que te desgranamos en SEMANA.

Isabel Pantoja jamás hubiera imaginado verse en una situación así, sin embargo, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, su hijo Kiko Rivera la ha citado en el juzgado para ello. El DJ ha interpuesto una denuncia a Agustín Pantoja por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida y entre los testigos llamados a declarar se encuentra, tal y como te detallamos en el interior de nuestra revista, la tonadillera. Aunque la artista todavía no ha recibido la notificación, nadie duda de que cuando sea conocedora de ello y sepa que de nuevo se encontrará entre la espada y la pared, será un nuevo disgusto para ella. A partir de este miércoles podrás descubrir si corres a tu kiosco todos los datos exclusivos que manejamos de la denuncia de Kiko, así como sus requerimientos y dónde está previsto que esté citada a declarar la artista.

Pero Agustín no se ha quedado de brazos cruzados, ni mucho menos. Hace tan solo unos días te revelamos en SEMANA que el hermano de Isabel Pantoja había iniciado un proceso legal contra su sobrino. Agustín Pantoja ya ha puesto en marcha la maquinaria en su despacho de abogados y, tal y como ha podido saber la revista SEMANA en exclusiva, actualmente prepara una demanda contra Kiko Rivera por atentar, según él, contra su derecho al honor y a la intimidad. Una guerra que todavía se desconoce cómo se resolverá a nivel legal, pero sobre de puertas para dentro. Aunque se ha intentado de varias maneras llegar a un punto en común y acercar posturas, Kiko Rivera ha revelado que ha sido imposible. “Lo he intentado todo. De hecho, hace unos días sus abogados se pusieron en contacto con los míos para tratar de llegar a un acuerdo. Les dije que el primer paso sería que me entregasen los enseres de mi padre, los que me corresponden por testamento, y me dijeron que sí, pero al día siguiente me llamaron que no podía ser porque no los encontraban. Se están riendo de mí”, dijo visiblemente molesto.

Mientras la vida familiar de Isabel Pantoja está repleta de sombras en este momento, lo que sí le sonríe es el plano profesional. La cantante triunfa en ‘Top Star’ junto a Risto Mejide y Danna Paola, programa en el que ejerce de jurado y al que se incorporó tras meses de encierro. Feliz con esta etapa, la cantante no puede evitar lanzar algunos mensajes sobre la complicada etapa a la que está haciendo frente. A pesar de que se ha apresurado a desmentirlo tras el revuelo mediático, Isabel Pantoja aseguró ante la audiencia que el talento no se heredaba, una afirmación que indignó a Kiko hasta tal punto que estalló en sus redes sociales. Madre e hijo están más distantes que nunca, pero ¿volverán a acercarse en el futuro y habrá lugar a la reconciliación? Solo el tiempo lo dirá.