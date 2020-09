SEMANA ha tenido acceso a la imagen que demuestra que Karelys Rodríguez si ha estado en casa de Cayetano Rivera. ¡No te pierdas el nuevo número de tu revista favorita de corazón y entérate de toda la actualidad!

Karelys Rodríguez ha vuelto a la actualidad informativa tras su aparición en ‘Viva la vida’, donde, además de conceder una entrevista y repasar su relación con Cayetano Rivera, ha empezado una etapa de colaboradora. La abogada, que saltó a la fama cuando SEMANA publicó unas fotografías suyas con el diestro en Londres, comentará la actualidad del corazón junto al resto de colaboradores del programa que presenta Emma García.

El pasado domingo, en un momento dado, se le preguntó por una fotografía que existía de ella en casa de Cayetano. Ella prefirió no alardear de esa fotografía, pero reconoció que existía porque forma parte de su pasado. SEMANA ha tenido acceso a esa imagen y desde este miércoles la puedes ver en la revista que está a la venta en los kioscos y el resto de puntos de venta habituales.

Esa imagen viene a demostrar que la abogada afincada en Londres, al menos hasta ahora, sí ha pasado por la casa que Cayetano tiene en Ronda. Podrás ver en la revista esta instantánea que muestra que al menos Karelys sí ha estado en la finca ‘El Recreo de San Cayetano’, propiedad de Cayetano y su hermano, Fran Rivera. Ambos decidieron reformarla y explotarla como vivienda turística, un negocio con el que siguen hoy en día.

Esta finca perteneció a su abuelo, Antonio Ordóñez, pero fue heredada por sus nietos, que en 2014 tomaron la decisión de convertirlo en un hotel de alojamiento rural. Allí pasaron precisamente la cuarentena Francisco Rivera y Lourdes Montes junto a sus hijos. De hecho, las cenizas de Antonio Ordóñez están depositadas en este lugar, que para él fue muy especial.

En el nuevo número de SEMANA se hace, además, un análisis de otras imágenes que ella también ha hecho públicas, en las que se ve la relación que ha mantenido la abogada con el entorno del torero.

Karelys ha vuelto al foco de la noticia después de haberse sincerado sobre esta etapa de su vida. Un tema que ha generado un gran interés desde que saliera en portada de la revista SEMANA el pasado mes de diciembre y que la convirtió en personaje del papel couché. «Hay ciertas cosas que tengo derecho a explicarme, tengo derecho a defenderme. Yo de terceras personas no voy a hablar, vengo a hablar de mi vida». Ha reconocido que no lo ha pasado bien durante este tiempo, pero no pudo evitar ser fiel a sus sentimientos: «He estado enamorada si no no hubiera estado en algo que no me iba a aportar nada».

Todo esto y mucho más en SEMANA, a la venta desde este miércoles.

