La presentadora de ‘Viva la vida’, todavía de vacaciones, ha disfrutado de unos días en Córcega y Cerdeña junto a su familia y en SEMANA podrás ver las fotos de esta escapada tan necesaria.

Emma García está disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano después de un año intenso de trabajo. Mientras ella está fuera del plató de ‘Viva la vida’ es Toñi Moreno la que la sustituye, como otros años. Para desconectar y recargar pilas, la presentadora de televisión ha hecho las maletas para disfrutar de las playas de uno de los lugares más paradisíacos. Y es que ha viajado en familia hasta Córcega y Cerdeña.

Fiel a su idea de querer respetar su vida tras las cámaras, Emma ha compartido pocas fotos de sus vacaciones en las redes sociales. Sin embargo, en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano, podrás ver numerosas instantáneas de cómo están siendo sus días en el paraíso.

Dispuesta a desconectar de la rutina, la presentadora de ‘Viva la vida’ presume de tipazo en bikini durante sus vacaciones familiares en Córcega y Cerdeña, hasta donde ha viajado para disfrutar del sol y la playa. «¿Quién se anima a un chapuzón? 😃😘 Modo descanso activado», escribía hace unos días. Podrás ver todas las fotos de cómo están siendo los días de relax solo en SEMANA.

Emma García protagoniza la nueva portada de SEMANA

Emma García no solo presume de cuerpazo en bikini al sol, sino que nos deja ver algunos de los planes que está haciendo durante estos días. Además, en el interior del nuevo número de tu revista favorita de corazón podrás ver a Emma posando feliz con su marido, Aitor. Se conocieron cuando tenían apenas 16 años, se casaron en 2000 y tienen una hija en común, que es la razón de sus vidas.

Pero no todo ha sido sol y playa. Y es que Emma García ha querido aprovechar los días de buen tiempo en el destino al que ha viajado para hacer planes diferentes. De hecho, en el interior de tu revista favorita de corazón podrás ver que uno de los días se decantó por alquilar un barco y disfrutar del alta mar.

Se despedía de la audiencia con un mensaje de agradecimiento

Fue el pasado 24 de julio cuando Toñi Moreno la sustituyó ya en el plató de ‘Viva la vida’. Ella, que es muy activa en las redes sociales, quiso despedirse de sus seguidores, que fieles, no se pierden su programa los fines de semana: «Me voy de vacaciones súper agradecida y emocionada por una maravillosa temporada. Gracias querido equipo de @vivalavidatele5 ,sois una familia para mi. Os dejo en las mejores manos con mi querida compañera @tmoreno73 ¡¡¡A disfrutar!!! 🎼Me gusta la vida…🎼❤️. #MeVoyDeVacaciones #NosVemosPronto #CómoMeGustaLaVida«, escribía con un vídeo en el que lucía una espectacular sonrisa, no solo porque empezaba una época de descanso, sino porque también está orgullosa de los datos de audiencia que ha hecho su programa durante este pasado año.