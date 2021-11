¡Ya es miércoles! Un nuevo número de SEMANA ya está a la venta y viene cargado con toda la actualidad del momento. Reportajes fotográficos, noticias candentes y entrevistas exclusivas son los ingredientes infalibles de nuestra revista, que en portada tiene como protagonista a Bertín Osborne. Si hace tan solo unos días el cantante se abría en canal y hablaba de su relación con Fabiola Martínez, con quien rompió su matrimonio a principios de este año, ahora os desvelamos en exclusiva un auténtico bombazo. Bertín Osborne está de nuevo ilusionado. Lleva cinco meses viéndose con una joven de Sevilla.

Las fotos exclusivas de Bertín Osborne y una joven sevillana paseando por las calles

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar las primeras imágenes de la pareja juntos. Aunque todavía es pronto para hablar de noviazgo, el cantante y la sevillana llevan conociéndose cinco meses y se han visto en diferentes ocasiones. Ahora, esta revista capta las primeras imágenes de ellos juntos. Unas fotos que podéis ver en este nuevo número que ya está a la venta.

Actualmente, Bertín Osborne se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, ’40 años son pocos’. Sin embargo, aprovecha el tiempo que tiene libre para viajar a Sevilla y pasar tiempo con la mujer que podría «robarle» el corazón al artista. En el interior de tu revista favorita encontraréis todos los detalles y los datos sobre la mujer que se ha convertido en la nueva ilusión del cantante.

Las palabras del cantante: «sin ganas de nada»

Aunque hace escasos días él mismo aseguraba que no tenía “ganas de nada” (refiriéndose al terreno más personal) y hablaba de una posible reconciliación con su ex, lo cierto es que desde hace unos meses, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, el cantante mantiene una incipiente relación con una joven sevillana. De momento, ninguno de los dos protagonistas han querido confirmar, desmentir o poner nombre a su relación. Eso sí, este medio ha podido conocer que ella ya conoce a algunos miembros de la familia y a algunos amigos de Bertín Osborne. A pesar de que todavía no han dado el paso definitivo en su relación, poco a poco van afianzándola.

De momento, en el nuevo número de SEMANA podéis ver las primeras imágenes de Bertín Osborne y Fabiola Martínez juntos en una cita exprés por las calles de la capital hispalense. No te lo pierdas y ¡corre a tu kiosco antes de que se agote!