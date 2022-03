Que Victoria Federica es una influencer consagrada, no es ningún secreto. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar acude a los sitios más tops de nuestro país, hace viajes de ensueño con sus amigas influencers pero ella da un paso más. Y es que ya es una habitual en muchos desfiles de la Alta Costura. Victoria Federica presume de éxito en el desfile de Dior dentro del marco de la París Fashion Week (Semana de la moda), que se celebra desde este lunes 28 de febrero hasta el próximo martes 8 marzo. La joven está viviendo los primeros días de jornada en la capital francesa donde está disfrutando con la jet set e ¡incluso se ha fotografiado con Rihanna! Ambas han coincidido en el desfile de París y no ha dudado ni un momento en hacerse un selfie con la exitosa cantante y compartirla en sus redes sociales.

Victoria Federica se encuentra con la jet-set de París

El selfie con Rihanna se ha convertido en viral y Vic (así la llama su entorno más cercano) ya presume de codearse con las mayores estrellas del mundo. Y es que en el desfile de Dior no ha coincidido únicamente con la cantante de ‘Umbrella’. Han sido muchos rostros conocidos los que no se han perdido «Nuevas visiones. ¿Cómo puede servir el pasado como punto de partida para inventar el futuro?», la colección otoño-invierno 2022/2023 de Maria Grazia Chiuri para la firma francesa.

Además de Rihanna, presumiendo de embarazo con unas transparencias de altos vuelos, también han acudido la actriz Anya Taylor-Joy, las hermanas Valentina y Chiara Ferragni o Jeanne Damas, entre otros muchos rostros conocidos del mundo de la moda. Modelos, influencers, actrices… todas ellas se han dado cita en este desfile y como no, Victoria Federica, también ha estado presente.

A lo largo de estos días, Victoria Federica está viendo las nuevas propuestas para el otoño-invierno 2022/2023 en la capital francesa. Y es que no ha sido al único desfile al que ha acudido. También la hemos podido ver disfrutar de las nuevas propuestas de Off-White, con Serena Williams, Naomi Campbell o Bella Hadid sobre la pasarela. Esto supone la confirmación de lo que os decíamos al comienzo de nuestro artículo: Victoria Federica ya está consagrada como una estrella influyente de nuestro país. La joven está disfrutando de la oportunidad de ver las nuevas propuestas de la Alta Costura en primera mano para el próximo año. ¿Captará algún modelito para su sus próximos actos y eventos?

La hija de la infanta Elena ya es una habitual en los «saraos» de nuestro país

Y es que como os hemos dicho antes, Victoria Federica ya es una habitual a muchos eventos de firmas, red carpets y las mejores fiestas de la capital. Es habitual verla por los photocalls. Estamos acostumbradas a verla ejercer su trabajo como influencers, inmortalizando muchos momentos y compartiéndolo en las redes sociales, donde su perfil ya acumula más de 122.000 seguidores, pendientes de la nueva vida de Vic. Y es que desde que abrió su perfil al gran público, a Victoria Federica no hay quien la pare en esto de las ‘social networks’. Fiesta aquí, cena allá, modelazo por el otro lado… No hay instante en la vida de la ‘royal’ que se resista al poderoso encanto de ser inmortalizado en su perfil oficial.

Tiene una agenda repleta de eventos y no se pierde ni uno

Además, en su faceta como influencer se ha declarado en más de una ocasión como amante de la moda. Y es que no es la primera vez que la hemos visto en Paris Fashion Week, usar prendas de firmas exclusivas o convertirse en embajadora de Loewe, de la que ha caído rendida a sus diseños en más de una ocasión. Pero también está muy centrada en su compromiso con el arte.

Por este motivo, hace una semana justo también estaba disfrutando de la feria internacional de arte contemporáneo de España ARCO. Acompañada de un nutrido grupo de amigas, la hija de la infanta Elena recorrió los pabellones de IFEMA. El primer día que lo visitó fue el día previo a su inauguración, al que acudió la reina Letizia. Pero fue tanto lo que le gustó que quiso repetir experiencia y posteriormente volvió a visitar esta feria, que todos los años reúne a la flor y nata de nuestro país.