Se reabre el caso Ángel Nieto: hay nuevos testimonios sobre su muerte

El 3 de agosto de 2017 el mundo del motociclismo se rompía. Ángel Nieto, el gran campeón español, fallecía después de sufrir las secuelas de un accidente de tráfico varios días. Fue el 26 de julio cuando, en la carretera de Santa Gertrudis en Ibiza, viajaba en un quad cuando se chocó con un Fiat 600 contra la parte trasera del mismo. Sufrió en ese momento un fuerte golpe en la cabeza que le provocó horas después que tuvieran que inducirle un coma. Tras años con el caso archivado tras la absolución a la mujer alemana que conducía el otro vehículo, la familia del piloto recurrió la decisión. Este marzo de 2023, como consecuencia de esto, se ha vuelto a reabrir y se han incluidos nuevos datos aportados por el juzgado de instrucción de Ibiza . El primer paso significativo que se ha dado al respecto es la incorporación, este mismo martes, de tres declaraciones de vecinos de la zona que acudieron al accidente.

Con estas nuevas narraciones quieren intentar determinar qué sucedió realmente entre los dos vehículos y dónde se pudo encontrar el fallo que desencadenó la situación. La primera de esas testigos es una mujer de 59 años que se dirigía a su puesto de trabajo y viajaba al sentido contrario a los dos vehículos. Fue, por ello, que pudo percibir que "un quad y un coche Fiat, iban muy juntos. En un momento dado, el Fiat golpeó por detrás al quad y el conductor salió despedido". Sintió que la dueña del Fiat "circulaba más deprisa el quad" y que, por eso, el golpe fue tan fuerte. Le extraño también que, justo antes del hecho, "las correa del casco de él estaban sueltas, desabrochadas". Es 'Diario de Ibiza' quien consigue la información y expone las diferencias entre las percepciones de todos ellos.

El segundo, un hombre de 67 años que se encontraba a tan solo 20 metros de distancia, apunta más la carretera. "El quad estaba saliendo de una rotonda, los coches que iban detrás no circulaban a mucha velocidad. La rotonda es una curva bastante cerrada", concluía. El tercero de los testigos ya llegó cuando había sucedido todo. Este dependiente de una tienda cercana de 34 años apuntó que, nada más llegar, vio al conductor del quad, Ángel Nieto, "que estaba en la calzada y no llevaba el casco puesto". Siendo uno de los primeros en llegar, no cree que haya posibilidad de que nadie se lo hubiera retirado. Habrá que esperar a las conclusiones de la investigación para saber el veredicto final.

La familia Nieto revocó el resultado final del caso de Ángel Nieto

Tras el fallecimiento de Ángel Nieto en Ibiza, el juez encargado del mismo ordenó una investigación y terminó concluyendo que no existían indicios de parte de la conductora del Fiat. Apuntó que no habría "falta de atención absoluta a la conducción" y que la muerte del piloto fue por un traumatismo craneoencefálico. A esto sumó "la supuesta omisión del piloto de abrocharse el casco". El mismo 'Diario de Ibiza' narra cómo, tras exculpar a la otra parte, la familia de él no aceptó el resultado y decidió impugnarlo. Fue en 2018 cuando la Audiencia de Palma, encargada del caso, aceptó este recurso porque, tal como indicaron, no se había tomado declaración a la implicada. Este hecho no sucedió hasta 2021, cuando lo trataban como un posible "delito de homicidio imprudente". Lo cierto es que su marcha fue inesperada para todos y los homenajes desde entonces son constantes. El campeón de 12+1 títulos es una de las figuras relevantes del motociclismo y su legado aún perdura.