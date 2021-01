¿Ha pasado por quirófano la colaboradora? Sus compañeros destapan que sí se ha sometido a un a nueva intervención.

¿Cuál es el nuevo retoque estético de María Patiño? ¿Se ha operado de algo? Son las preguntas que se hacen muchos espectadores de ‘Sálvame’, que llevan días viendo a la colaboradora dando señales que revelarían un nuevo paso por quirófano.

Las alarmas saltaron hace una semana (el pasado 21 de enero), cuando acudió al plató con un vestido oversize que la hacía lucir extraordinariamente voluminosa. Su atuendo no pasó desapercibido para sus compañeros, que enseguida comentaron lo llamativo de su ‘outfit’: un vestido estampado extra ancho y de efecto ‘bombacho’ que poco se parece a los estlismos que suele llevar. Porque a la periodista, siempre coqueta, es frecuente verla con trajes, pantalones y blusas ajustadas al cuerpo. Prendas ceñidas que resaltan su figura y que, en aquella ocasión, daban paso a un aspecto desenfadado. ¿Trataba de disimular algo?

Mila Ximénez no dudaba en decir en riguroso directo que le llamaba la atención su indumentaria tan holgada. Pero aún había más: al caminar por el plató todos pudieron ver cómo Patiño se trasladaba a pasos cortos, lentamente, con evidentes dificultades para moverse con destreza. Sus colegas enseguida le preguntaron si le pasaba algo, ya que le costaba mucho andar con normalidad. Patiño eludió hablar de la cuestión e hizo caso omiso a las observaciones de sus compañeros. Pero a nadie le pasó por alto su extraño modo de andar.

María Patiño reacciona con gritos a un susto de Jorge Javier Vázquez

La cosa quedó ahí. Nadie comentó nada más ni Patiño ha pronunciado palabra alguna sobre una supuesta intervención quirúrgica. Sin embargo, este miércoles, Jorge Javier Vázquez sorprendía a Patiño y ésta reaccionaba como un resorte gritando: “¡No puedo! ¡Es que has hecho lo que has hecho y no puedo hoy! ¡Es que no puedo! ¿No sabes que no puedo? ¡No puedo! Porque hoy no puedo!”. El presentador, atónito, no daba crédito a lo que estaba pasando.

“¡La has liado, Jorge!”, le ha recriminado Belén Esteban. Marta López ha preguntado: “Pero se ha operado?”. Gema López, amiga íntima de Patiño, ha respondido que “claro”.

La periodista reconoce: «Tengo cosas y ya está»

El de Badalona le ha preguntado a Patiño que explicara por qué había reaccionado tan exageradamente. «No, no lo voy a decir. Encima que has hecho mal… Es que tengo cosas, y ya está”, decía. Entonces Jorge Javier le ha preguntado que si le dolía la barriga, haciendo referencia a sus «cicatrices’ y ella ha afirmado que “mucho”.

Ante este nuevo episodio parece claro que María Patiño ha decidido ponerse de nuevo en manos de un especialista de la medicina estética para perfeccionar su ya esbelta silueta. En otras ocasiones, la gallega ha compartido en las redes sociales alguno de sus retoques. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido no hacer mención a ello. ¿Se trata de una abdominoplastia? ¿Acaso una liposucción para resaltar sus ya marcados abdominales? Seguro que dentro de muy poco ella misma hablará de su reciente operación delante de las cámaras.

Su último retoque estético, en las manos

Entre los arreglos más destacados en el rostro de Patiño destacan su rinoplastia. Amén de sus infiltraciones de bótox, ácido hialurónico o vitaminas. También se ha sometido a operaciones corporales para eliminar sus varices, por ejemplo. El pasado mes de junio se sometía a unas filtraciones de ácido hialurónico para dejar su piel más hidratada y tersa. «Puede impresionar un poco pero es completamente indoloro y en una sesión la paciente se va con las manos rejuvenecidas«, aseguraba el doctor Juan Miguel Pérez Díaz, encargado de su intervención. «Me ha parecido magia», indicaba la periodista, visiblemente satisfecha. «Me has dicho que a medida que vayan pasando los días se me iba a notar más, pero para mí ha sido un efecto absolutamente instantáneo. Ahora tengo unas manos de una niña«.

A sus 49 años, Patiño no solo es adicta a los retoques. También es asidua a los cambios de imagen: cortes de pelo, implantes, tintes y atuendos coloridos y muy llamativos con los que cada semana se deja ver en los platós de Telecinco.