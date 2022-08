Esther Acebo, conocida por interpretar a Estocolmo en la exitosa serie ‘La Casa de Papel’ de Netflix, siempre ha cuidado qué tipo de publicaciones compartir en las redes sociales. La actriz es de las que ha mantenido su vida personal al margen, pero estas plataformas las utiliza para mostrar aspectos de su día a día fuera de los sets de rodaje. Esto es lo que acaba de hacer al enseñar una fiesta que ha organizado con su familia y amigos, que ha hecho pensar que ha dado el ‘sí, quiero’ a su novio, Diego Martire.

La actriz y su novio despistan al ir vestidos de blanco en una fiesta

Era la propia actriz la que compartía con sus más de 6,4 millones de seguidores unas imágenes reveladoras de una fiesta que ha organizado con su familia y amigos, y en las que no pasó desapercibido que iban vestidos de blanco: «Creo que mi mayor virtud es tener la capacidad de juntar personas maravillosas y generar momentos increíbles!! Y eso es lo que sucedió ayer… FamiLia, amiguis… GRACiAS a todos por ser y por estar. Os quiero! Os queremos!! ☀️💕», ha escrito Esther Acebo junto a unas imágenes del gran día que pasaron.

Ambos aparecen no solo vestidos de blanco, también se les ve emocionados. En algunos momentos se abrazan con sus familiares y amigos. También aparecen en una mesa alta donde aparecen unos papeles que pretenden ser firmados. Estas son las alarmas que hacían estallar que podrían haber dado el paso de contraer matrimonio.

Invitados emocionados que abrazan a Esther y su novio

Una celebración familiar en la que no faltaron invitados, pero tampoco globos alrededor de una piscina con tobogán ni tampoco un photocall en el que se podía leer la palabra «love», amor en inglés. Ha sido un día increíble para Esther y no dudó en compartir con sus seguidores algunas imágenes de este día tan maravilloso. Parece que para ella no tiene que haber una fecha especial para celebrar con amigos y ha tenido que desmentir que haya pasado por el altar.

Una piscina con globos llena de su familia y amigos

Un photocall en el que se podía leer la palabra «love»

Muchos se pensaron que la pareja había dado el paso de darse el ‘sí, quiero’, por lo que Esther Acebo tenía que aclarar que no se han casado: «No, no me he casado, pero repetiría esta celebración cada día ☀️💕», apuntaba junto a un vídeo en el que mostraba más imágenes del día que pasó con personas que quiere.