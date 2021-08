«Ninguna niña de mi edad ha recogido medio muerta a su madre del sueño», ha asegurado Naiara Montoya días después de sufrir la violenta agresión.

Hace una semana, Saray Montoya conmocionaba a todos después de publicar un vídeo en el que denunciaba que tanto ella como su hija habían sufrido una violenta agresión por parte de dos miembros de la familia de su marido, “El Canastero”. Unos días después de confirmar que había sufrido 13 puñaladas, el abogado de los supuestos agresores salía a la palestra y daba una nueva versión de los hechos. En concreto, acusaba a la concursante de ‘Supervivientes 2018’ de haber iniciado ella la pelea. Este sábado, la diseñadora de moda se ha defendido de las acusaciones en ‘Viva la vida’ y se ha mostrado atemorizada por lo que les pueda pasar puesto que el padre y hermano de su marido siguen en paradero desconocido.

Saray Montoya está llena de rabia y acusa al abogado de sus presuntos agresores de contradecirse. “Las lesiones las tenemos nosotras. A mi niña le habéis dado una puñalada. ¿Qué me estás contando? ¿A dónde quieren llegar? ¡Qué me justifiquen todo!”, se defendía la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2018’.

Tras esto, Saray Montoya pedía que se hiciera justicia con ella y con su hija y confesaba el temor que tenía ante el hecho de que el padre y hermano de su marido continuaran en paradero desconocido. “¿Dónde están estos criminales? Tenemos miedo. Todo lo que está diciendo el abogado lo tiene que justificar. Dice que se supone que están en sus casas, pero la Guardia Civil dice que no saben dónde están”, confirma.

Al borde de un ataque de ansiedad y casi sin poder articular palabra, Naiara Montoya ha roto su silencio y se ha pronunciado acerca de la brutal agresión que recibió el pasado domingo. La joven aseguraba que no podía explicar qué había pasado porque los hechos sucedieron muy rápido y cuando quiso darse cuenta vio a su madre sin poder moverse en el suelo. “No me dio tiempo a reaccionar. Empiezan a palos conmigo. Mi madre salió fuera y no sé de dónde salieron las tijeras. Le decía: ‘Tito, estás matando a mi madre’. Mi madre no se movía, estaba en el suelo. Ninguna niña de mi edad ha recogido medio muerta a su madre del sueño«, explicaba. La hija de la diseñadora de moda también deja claro que desde el día de los hechos sigue en shock y sigue sin poder creerse que salieran con vida de la brutal agresión: «No sé qué me pasa. No sé si estoy viva, si mi madre sigue viva o no».

De la misma forma, Saray Montoya ha vuelto a incidir en el hecho de que es imposible que ella comenzara la pelea y no encuentra explicación a cómo supieron los agresores que estaban en casa de su tía tomando café antes de que se produjesen los hechos. La exsuperviviente también ha descrito cómo se encuentra su marido y reconoce que aún no no cree lo ocurrido: «Está pegándose contra un muro. ¿Por qué este daño? Las cosas no se terminan matando a mujeres, queriendo quitarles la vida. No lo entiendo», esgrime.

Saray Montoya y su hija, víctimas de un apuñalamiento

A través de un vídeo en el que aparecía en el hospital y cubierta de sangre, Saray Montoya reaparecía en sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que había sido víctima un apuñalamiento por parte de dos familiares. «Me han dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en la cabeza y dos en la pierna. A mi hija le han pegado una puñada en el pecho», explicaba de forma más serena desde el salón de su casa. Tras esto, la exconcursante del reality de aventuras insistía en que el grave suceso se había provocadoa consecuencia de una pelea entre hermanos y confirmaba que había puesto en manos de la Policía y la Guardia Civil el caso. «Esto no son las costumbres gitanas, los hombres no pegan a las gitanas. Antiguamente, no nos íbamos a la Policía, hoy en día tenemos otra mentalidad y queremos que haya justicia. Nos han dicho que esto ha sido un homicidio«.