«2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos», ha asegurado la actriz en sus redes sociales.

Sara Sálamo e Isco Alarcón están pasando por una dulce estapa. Y más aún, gracias a la buena noticia que han querido compartir a través de sus redes sociales. La actriz y el jugador del Real Madrid han anunciado que esperan su segundo hijo. En 2019, la pareja le dio la bienvenida a Theo, su primer hijo en común.

«2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro», ha escrito la actriz tinerfeña en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece el malagueño abrazando la tripita de su chica.

Unos minutos después de anunciar la buena nueva, los comentarios de felicitación no se hicieron de esperar: «Felicidades», «Qué maravilla», «Enhorabuena», «Estoy deseando abrazar tu tripita», «Que ilusión más grande», escribían algunos amigos de la pareja como Paula Echevarría y Cristina Castaño. Alarcón será padre por tercera vez. El futbolista es padre de un niño de cinco años fruto de una relación anterior. El futuro bebé será el mejor compañero de juegos de Isco y Theo.

Sara Sálamo e Isco Alarcón junto a Theo y su hermano mayor se encuentran pasando las vacaciones en La Graciosa. Desde que dieran a conocer la noticia, la autora de «El ocaso del mono que arañaba la pared» no ha dudado en compartir imágenes presumiendo ya de su incipiente barriguita de embarazada.

Hace tan solo unos meses, la pareja celebraba por todo lo alto el cumpleaños de su pequeño y la actriz le dedicaba unas tiernas palabras a su pequeño del alma: «Hacía tiempo que no estaba de manera consciente en un lugar. Hoy no he hecho fotos, no estaba pendiente del teléfono, ni de nada externo a ti. Porque hoy era tu día. Hoy cumples tu primer año, luz de mi vida. Y solo quería verte sonreír y disfrutar de tu primera vez comiendo tarta, tu primera vez soplando velas, tu primera vez abriendo regalos… Y mi primera vez desde el otro lado. Mi primera vez viéndolo todo a través de tus ojos».

El motivo de la felicidad de Sara Sálamo

Desde que el 11 de julio de 2019 llegara a sus vidas, el pequeño Theo se ha convertido en el centro de las vidas de Sara Sálamo e Isco Alarcón. Desde que anunció su primer embarazo, la actriz no dudó en compartir cada momento de su gestación con sus seguidores y en todas ella tenía algo en común: su ilusión como madre primeriza.

Gracias a mostrarse de una manera tan natural, pudimos descubrir los miedos que tuvo a la hora de enfrentarse al parto. “Fue mi parto soñado, no me refiero a que fuera fácil. Fue muy duro, muy largo, hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero ha sido el parto de mis sueños. Fue natural, respetado, me sentí tan cuidada, tan mimada, me daban besos, caricias…”, recuerda Sara Sálamo, que no podría estar más agradecida con el equipo médico y de matronas que le tocó en el hospital.