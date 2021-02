Sara Carbonero ha revelado en sus redes sociales que este martes 16 de febrero es la fecha en la que vuelve al trabajo tras permanecer ingresada.

Sara Carbonero estaba deseando tomar de nuevo las riendas de su vida. El viernes la periodista recibió el alta hospitalaria tras varios días ingresada en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, un instante con el que pudo respirar tranquila. Con la ITV pasada según ella misma, y con muchas ganas de incorporarse a su trabajo, la comunicadora reveló que sus planes eran reincorporarse a sus labores esta semana. Dicho y hecho, pues este mismo martes la esposa de Iker Casillas ha vuelto a su sección ‘Que siga el baile’ en Radio Marca, eso sí, con los nervios a flor de piel. «Tengo mariposas de la emoción de la entrevista que tenemos esta tarde. Voy de copiloto, lógicamente», escribe la joven junto a una imagen en la que se la ve más guapa que nunca. Volver a las ondas para ella era su mejor medicina, ya que para ella son magia, y ante el hecho de poder hacerlo se muestra muy agradecida.

Los invitados que le harán vibrar y por los que siente tanta emoción son dos cantantes, el grupo musical ‘Tu otra bonita’. Fue hace tan solo unos días cuando agradeció a todos sus seguidores, amigos y familia el apoyo que le habían brindado en estos días complicados para ella. «Muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño y los ánimos y a mis médicos y enfermeras de la Clínica Navarra por todo lo que me han cuidado estos días. Libertad divino tesoro», escribió, palabras que reflejaban lo importante que era para ella no tener que estar encerrada en el hospital. Si bien, según pudo saber SEMANA, estuvo acompañada en todo momento de sus seres más queridos, entre ellos su esposo, su madre o su hermana, el ingreso no ha sido fácil.

La comunicadora comenzó esta sección radiofónica en el mes de enero con toda la ilusión del mundo, siendo solo unas semanas después cuando se ha tenido que ausentar debido a un problema de salud. Sara Carbonero no ha tardado apenas en recuperarse y volver con más fuerza que nunca a su trabajo y es que tanto en stories como ya al frente de este espacio se ha podido ver la faceta más positiva de la joven.