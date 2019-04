Sara Carbonero responde a las críticas sobre su “inactividad” laboral

4 Orgullosa, ha agradecido el esfuerzo de todos para que este proyecto salga adelante

Sara ha vuelto ahora a la televisión para presentar una sección en Deportes Cuatro, que le permite compaginar otros trabajos con su faceta como madre. Muchos le han preguntado que cómo lleva su vuelta a la tele y ha aprovechado para decir que nunca ha estado inactiva: “No creo que haya estado inactiva, no sé si te refieres a que no estaba en la tele. No he estado nunca sola con la casa y los niños, porque he tenido la suerte de compaginar con otras cosas que he hecho de publicidad”, comenzaba diciendo.

“Yo creo que todo es equilibrio. Estando nosotras contentas, los niños contentos… las mujeres tenemos que escucharnos a nosotras mismas y ver qué nos apetece hacer, y siempre que se pueda, conciliar… Ahora que mis hijos son más independientes,creo que era el momento adecuado”, concluye.