Isabel Jiménez cumplió el 14 de febrero 40 años, sin embargo, no ha sido hasta este fin de semana cuando lo ha celebrado por todo lo alto. La presentadora de Informativos Telecinco reunió a sus íntimos para brindar por la vida y vivir una noche mágica junto a todos ellos. En un local en el que hubo música, cena y una tarta llena de velas todos sonrieron y bailaron hasta el amanecer, aunque una canción fue la que consiguió acaparar todas las miradas, la cantada con Sara Carbonero. Junto a ‘Otra bonita’, el grupo de música que ha conquistado a las comadres, ambas se lanzaron al escenario y delante de un micrófono demostraron su arte. Isabel no lo ha dudado y orgullosa del momento, ha compartido una instantánea de aquel día, imagen que ahora copa titulares. «Las Grecas han vuelto…», escribió la periodista junto al nombre del cantante, Pequeño Astronauta.

La misma imagen que ha compartido el artista, eso sí, con un texto que deja claro que la noche fue intensa. «Hay saraos y luego están los de la Jiménez. Un dato, se acabó el tequila, no digo más», ha escrito. De este modo, el amigo de Isabel Jiménez grita al mundo que esta cita quedará para el recuerdo y es que vivieron una noche por todo lo alto. Rodeados de amigos de plena confianza y demostrando en todo momento la complicidad que les une, Isabel Jiménez y Sara Carbonero son un equipazo en los negocios y en la amistad. Incluso en los escenarios. Lejos de sentir vergüenza, las periodistas evidenciaron su pasión por la música, de la cual presumen en sus redes sociales.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez eligieron el blanco para un encuentro tan especial en el que la pareja de Isabel se atrevió a bailar. De hecho, el contoneo fue captado por las cámaras y mostrado en redes sociales hasta tal punto que para Carbonero no pasó desapercibido. «Ese meneíto de lo mejor de Álex Cruz lo mejor», dice la locutora de radio junto a varios emojis de corazón. Ambas han presumido desde que coincidieran en Telecinco de la enorme sintonía que tienen, se han ido de vacaciones juntas y, sobre todo, convertido en un paño de lágrimas cuando la otra lo necesitaba. Cabe recordar que para Sara, Isabel fue una pieza imprescindible cuando luchó contra un cáncer, pues no la soltó de la mano ni un instante.

Una amistad a prueba de bombas

«Parafraseando a una gran amiga portuguesa, yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda (…) Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo. Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mí», escribió Sara Carbonero hace dos años. Ya son 12 años juntas y, de nuevo, han demostrado que su vínculo es indestructible.

