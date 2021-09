Sara Carbonero ha posteado una frase en sus redes sociales donde habla de amor y habla de música, por lo que es inevitable pensar en Kiki Morente, su pareja.

Sara Carbonero y Kiki Morente se ilusionaron hace 3 meses. El músico y la periodista empezaron a conocerse y a descubrirse hasta tal punto que junto al otro sanaron heridas pasadas. Han intentado evitar al máximo sus primeras imágenes juntos, pero el concierto que ofreció el cantante en Jerez de la Frontera no pudo evitar situar a los dos en el mismo tiempo y espacio. La comunicadora disfrutó de la actuación como su fan más incondicional y habló con él tras el show, lo que demuestra que, aunque sea delante de un grupo reducido, ninguno reprime sus sentimientos cuando ambos están cerca. Sus redes sociales son analizadas con lupa y esta semana la periodista ha posteado con el que inevitablemente se piensa en Kiki Morente, su nueva pareja.

Este texto que pertenece a un escrito de Holden Centeno habla de la música y del amor, dos ingredientes que este año están muy presentes en su vida. «La música y el amor son los únicos elementos que pueden curar cualquier herida» e «Imposible que exista música si no hay amor por ella y es imposible que haya amor si no hay música dentro de él», son las dos frases que Sara Carbonero ha subrayado, pues se siente muy identificada con ambas. Se entiende con Kiki y gracias a él ha cerrado cicatrices que aún permanecían abiertas, pues este año fue cuando confirmó que ella e Iker ponían punto y final a su matrimonio. Ella y su ex tienen buena relación por el bien de sus hijos, pero cada uno ha seguido caminos por separado en lo que se refiere al plano sentimental.

El perfil de Instagram de Sara se ha convertido en multitud de ocasiones en un lugar en el que desahogarse para ella. Aunque en su mayoría comparte reflexiones de otros, estas sirven para saber cómo se siente ella a cada instante. Cabe recordar que tras su ruptura con el padre de sus hijos, Sara Carbonero posteó un mensaje que dio mucho que hablar, ya que la mayoría de sus seguidores pensaron en que iba dirigido al exguardameta. “Aprenderás que las promesas no siempre se cumplen. Y que las personas importantes no te fallan, aunque se equivoquen, siempre estarán (…) aprenderás que todos tenemos un pasado y buena o mala memoria para recordarlo, pero que somos quienes somos gracias a él”, decía el texto.

De momento, la relación que une a Kiki Morente y Sara va viento en popa. Él mismo nos confesó a SEMANA en exclusiva cuál era el objetivo de ambos: dejarse llevar. Sin poner etiquetas y con la única idea de disfrutar el día a día juntos, el artista se confesó con esta revista. «Sara y yo tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar», dijo. No se quiso aventurar, ni lanzarse al vacío entonces, pero parece que su historia de amor cada día se va consolidando. «Ya se irán viendo las cosas», afirmó a este medio.