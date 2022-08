Santiago Pedraz y Esther Doña llevan días en el foco mediático por culpa de su supuesta ruptura a pocos días de anunciar su boda. Todos estos días han preferido mantenerse alejados de la vida pública, ya que sus nombres están de plena actualidad. Sin embargo, el juez ha decidido por fin salir de casa. Ha quedado con unos amigos para tomar algo en una terraza de un restaurante en Madrid. Esta reaparición es la primera que hace después de conocerse que ha roto supuestamente con la viuda del marqués de Griñón.

El juez sale de casa en pleno revuelo mediático por su ruptura

Vídeo: Europa Press.

El juez sale de casa vestido de manera informal, con unos vaqueros, una camisa blanca y unas deportivas. Oculto bajo unas gafas de sol, Santiago anda pensativo hasta llegar al lugar en el que ha quedado con un amigo. Después de saludarse, ambos se sientan y se ponen al día de todo lo que ha ocurrido en sus respectivas vidas este verano. No dudan en pedirse unas cervezas para amenizar este reencuentro.

En medio de la conversación con su amigo, Santiago Pedraz mira su teléfono móvil con atención en varias ocasiones. Después se unen a la quedada dos amigas más. Una vez que llegan ellas, la conversación pasa a ser más animada. No hay duda de que los amigos del juez están siendo claves para superar este delicado momento personal.

¿Han roto Santiago y Esther Doña?

La bomba saltaba el mismo día que anunciaban boda en la revista ‘Hola’: «Esther Doña y el juez Santiago Pedraz han cortado». Así lo aseguraba la periodista Marta Cibelina en su blog. Desde entonces, SEMANA se ha intentado poner en contacto con Esther Doña. Han pasado 48 horas y la viuda del marqués de Griñón no ha atendido a las llamadas y tampoco a los mensajes de Whatsapp, a pesar de que los ha leído. Un silencio que dice mucho. Entre otras cosas porque no ha respondido ni siquiera para desmentir la información, algo que sería lo más lógico cuando se está diciendo que has roto con tu novio.

de periodistas. Es accesible y de un trato muy cordial. Pero ahora no coge el teléfono y ha dado la callada por respuesta. Entendemos que prefiere guardar silencio que tener que mentir. Algo que incluso se puede llegar a entender. No siempre apetece o se puede confirmar una ruptura. También llama la atención que no haya subido la portada de ‘Hola’ a sus redes sociales, algo que siempre hace cuando concede una entrevista. Un comportamiento muy diferente al habitual, lo que viene a confirmar dicha ruptura.

Fuentes consultadas por SEMANA nos indican que «la noticia es cierta» y que la pareja «rompió hace varias semanas». Por otro lado, en el programa ‘Es la mañana de Federico’ de EsRadio, indican que el entorno del juez Pedraz también confirman la ruptura. Es de entender que en breve saldrá ella a confirmar esta información bien con un comunicado o mediante otra entrevista. Aunque, como decimos, su silencio y el que no conteste para desmentir dicha ruptura ya es una confirmación.