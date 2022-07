Santi Millán ha sido durante días el protagonista de la actualidad después de que se filtrara un vídeo íntimo de él mismo con otra mujer. Unos días después del revuelo mediático, el presentador de televisión, que lleva ya semanas centrado en la grabación de la nueva temporada de ‘Got Talent’, se ha dejado ver públicamente. Era la imagen más esperada después de días en el foco mediático.

Santi Millán reaparece públicamente tras la filtración de su vídeo

Y su reaparición ha sido hace apenas unas horas, cuando Santi Millán se ha dejado ver disfrutando de una cena con amigos, entre los que estaban sus compañeros de trabajo. Risto Mejide, Edurne y Dani Fernández están siendo fundamentales para sobrellevar estas semanas tan duras, en las que su nombre ha estado en el foco mediático. De hecho, ha sido Risto el que ha compartido la imagen de esta mesa mientras disfrutaban todos, junto a dos personas desconocidas, de una cena en un conocido restaurante de Madrid.

En esta instantánea vemos a Santi, posando de lo más sonriente. Han sido días duros en los que ha tenido que seguir centrado en su trabajo. Justo unos días antes de que se filtrara su vídeo íntimo las grabaciones de la nueva temporada de ‘Got Talent’ ya habían empezado.

Considera que lo que se ha cometido «es un delito»

Mientras que Santi Millán rompía su silencio asegurando que lo que se había cometido con él era «un delito», su mujer, Rosa Olucha, demostraba que era el apoyo más increíble de su pareja a través de un comunicado. Cabe recordar el comunicado que hizo público hace unos días así lo hacía saber. Un escrito en el que hablaba de sexo consentido entre dos personas. «Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya (…) Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja», comentó.

Santi Millán ha preferido mantenerse al margen todo este tiempo, en el que incluso ha sido Trending topic. No ha querido entrar en detalles y ha continuado haciendo su vida con normalidad: «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar».

Paula Echevarría, la ausencia más sonada de esta cena

La que no ha estado presente en esta cena ha sido Paula Echevarría, que es la nueva miembro del jurado de este talent show. Podría haber tenido un compromiso que le ha impedido acudir a esta cena, ya que a través de las redes sociales ha demostrado que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se trata de que haya malos rollos, sino a que no pudiera acudir a esta cita tras el trabajo.