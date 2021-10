Sandra Gago confiesa su deseo de volver a ser madre nueve meses después de dar a luz

El 5 de enero, coincidiendo con la noche de los Reyes Magos, Sandra Gago y Feliciano López recibieron su mejor regalo: su primer hijo en común, un bebé al que llamaron Darío. El matrimonio está viviendo este dulce momento pero con la vista ya puesta en un futuro. Y es que la modelo, que ha sido una de las protagonistas de esta noche en la capital madrileña en uno de los eventos de moda, ha revelado sus intenciones de volver a ser madre. Y no en un futuro lejano. La maniquí está compaginando perfectamente los trabajos como imagen que le van saliendo con su faceta como madre. De hecho, está tan feliz en este momento, que no duda ni un momento cuando la prensa le pregunta por sus intenciones de ampliar la familia.

Sandra Gago y Feliciano López están viviendo sus mejores meses al lado de su hijo Darío

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Sandra Gago no duda ni un instante cuando se le pregunta por sus intenciones de darle un hermanito a su hijo Darío, que tan solo tiene unos meses. A pesar de que la respuesta es un rotundo sí, la modelo ha querido aclarar que de momento no. Y es que tanto ella como el tenista quieren disfrutar de todo lo que el pequeño Darío les está ofreciendo y ya cuando este sea un poco más mayor, irán a por el hermanito. Sandra Gago también ha querido hablar de algunos detalles de Feliciano López como padre.

A Sandra Gago se le cae la baba a la hora de hablar de cómo están siendo sus primeros meses como madre primeriza. Una experiencia que la define como «maravillosa. Preciosa. Estoy encantada. Está enorme. Ya tiene nueve meses y medio y parece que fue ayer. Es una pasada», ha confesado la modelo a la prensa. La maniquí ha desvelado que se imaginaba que la maternidad es tal y como la está viviendo: «Es verdad que la vida te cambia, pero a mí me ha cambiado a mejor. Sí que es verdad que hay rutinas que no has vivido antes, pero todo te compensa por mil», ha asegurado.

La maniquí confiesa cómo es Feliciano López como padre

Sandra Gago también ha tenido palabras de cariño para su marido, Feliciano López, asegurando que para ella «él es el mejor padre». Por si fuera poco, ha desvelado que el bebé se parece más al tenista físicamente que a ella. Una noticia de la que Feliciano presumiría. Y es que no hay más orgullo que decir que tú hijo se te parece a ti. «Mi niño es muy guapo», ha dicho Sandra con los ojos brillantes al hablar del pequeño que le ha cambiado la vida. Y tal y como hemos dicho al comienzo de esta noticia, no será el único hijo que llegue a casa.