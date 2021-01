Hace apenas unos días que se estrenó la nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’ y Sandra Barneda no ha podido evitar las lágrimas al escuchar la última confesión de Hugo sobre su relación con Lara.

Sandra Barneda está presentando su segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. A pesar de la experiencia, parece que la presentadora de televisión y escritora no termina de ponerse una coraza ante los testimonios de los concursantes que acuden al programa para poner a pruebas sus relaciones sentimentales.

Esto es lo que le ha pasado cuando se ha reencontrado con los chicos en Villa Playa. Y es que una de las confesiones de Hugo le ha roto tanto el corazón que Sandra Barneda no ha podido evitar las lágrimas. La confesión que ha hecho el gallego tiene que ver con su novia Lara y tampoco ha podido reprimir el llanto.

«Estoy dándome cuenta de que estoy más enamorado de lo que pensaba, y espero no darme la hostia. Ella siempre dice que está más enamorada que yo, pero al haberme fallado tantas veces, pienso que igual perdió interés en mí, y me ralla bastante. Le quiero con locura Sandra, necesito abrazarla», confesaba Hugo ante sus compañeros en el salón de Villa Playa.

Hugo hace una confesión sobre su relación con Lara

Aunque hace apenas unos días que se estrenó el programa, esta confesión ha sido el momento más tierno que hemos vivido hasta la fecha. Para Sandra Barneda también lo ha sido y no podía reprimir las lágrimas al escuchar a Hugo. La presentadora prefería no decir nada al respecto, pero con su reacción, hace ver lo afectada que está por la ternura que mostraba Hugo.

«No me lo imaginaba así, es muy fuerte Sandra», decía llorando. Y es que acudir a este programa para poner a prueba su relación no es algo fácil. Hugo se ha dado cuenta en apenas unos días de cosas que no había visto antes. De hecho, asegura que quiere dar el paso de darle el ‘sí, quiero’ a Lara y que se arrepiente de haberle dado largas a su novia con el tema de tener hijos.»Te tienes que poner en momentos jodidos como este para saber qué es lo que quieres realmente», explicaba Hugo.

Sandra Barneda no ha podido evitar las lágrimas

Parece que esta experiencia está haciendo que el joven se de cuenta de muchos aspectos sobre su relación con Lara que antes desconocía o que no era capaz de ver. Aún así, habrá que seguir viendo las próximas entregas de ‘La isla de las tentaciones 3’ para ver si Hugo sigue pensando igual.

¿Quiénes son Hugo y Lara?