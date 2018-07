1 ¿Qué mensaje le mandarías al padre de tu hijo?

(Llorando) Si le tuviera delante no le diría nada para avergonzarle. Le diría que por favor no le haga polvo a mi hijo. Que no le trate mal y no le machaque la cabeza como hizo conmigo. No hace falta que hable conmigo ni con el niño si no quiere, pero que le pague lo que le corresponde. No quiero rogarle más.