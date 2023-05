Samantha Vallejo-Nágera, implacable contra Paulina Rubio

Samantha Vallejo-Nágera se ha convertido en noticia de manera indirecta por culpa de la visita sorpresa de Paulina Rubio a España. La chef ha confirmado que ella fue la que informó a su hermano, Colate Vallejo-Nágera de la visita de la cantante a España: "Es que me la encontré al salir del avión al volar a Ibiza". Pero no ha podido evitar mostrar su hartazgo al tener que hablar de ella: "Me agota, me da igual", contesta.

Aunque sí que quiere que la paz llegue a ellos cuanto antes por el bien del hijo que tienen en comúin: "Mira, que la paz llegue entre ellos, tienen un niño que es genial y nada más". Sobre las críticas que ha recibido Paulina en su paso por España donde se ha mostrado como una diva, su excuñada apunta: "Claro, si es una diva, fenomenal, lleva toda la vida en la cresta de la ola".

Vídeo: EUROPA PRESS.