Venus‘, que se estrena el próximo 2 de diciembre. Todo el mudo habla de esta guapísima joven que saltó a la fama por su papel en ‘Élite. Lo que pocos conocían hasta ahora es que es sobrina de otro rostro -o más bien voz- bien conocido en el mundo de las ondas. Y es que es familia es Ángel Expósito, director y presentador de ‘La Linterna‘ de Cope. El periodista es tío de la actriz, a la que ha entrevistado en su programa. Ester Expósito está en boca de todos. Estos días, la actriz se encuentra inmersa en la promoción de la película de terror que protagoniza, titulada ‘‘, que se estrena el próximo 2 de diciembre. Todo el mudo habla de esta guapísima joven que saltó a la fama por su papel en ‘Élite. Lo que pocos conocían hasta ahora es que es sobrina de otro rostro -o más bien voz- bien conocido en el mundo de las ondas. Y es que es familia esdirector y presentador de ‘La Linterna‘ deEl periodista es tío de la actriz, a la que ha entrevistado en su programa.

«Esta es una entrevista muy rara», ha explicado el locutor al empezar la emisión de su programa, donde su sobrina se ha sentado como invitada. La ha presentado como actriz, pero a lo largo de la charla ha sido inevitable que comentaran aspectos personales. «No es la típica película que se basa en sustos, también es terror puro, escenas prolongadas con características de las películas de Jaume», ha dicho la joven sobre su último trabajo, dirigido por Jaume Balagueró.

En la cinta, la actriz interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños.

La intérprete está satisfecha con este trabajo, que Ángel Expósito a alabado: «No es que prometa, es que ya está ahí, es definitivamente una de las grandes actrices de este país, estamos ante una estrella, que ya lo era. Estoy enamorado del trabajo que ha hecho».

Discreta en lo relativo su vida personal, Ester Expósito ha develado en programa de radio de su tío que aún vive con sus padres. Incluso ha podido hablar con su progenitora en directo, ya que ha intervenido en el espacio. «Os voy a matar», soltaba Ester al saber la sorpresa que le habían preparado. Su madre le recriminaba haberse ido de casa sin ordenar su habitación. «Sí, soy un desastre. Si hay algo que me define es que soy muy desorganizada», reconocía. Poco antes había contado que se lleva de maravilla con sus padres, que le han «dado una educación y un arraigo a la tierra que me ha permitido no tambalearme con todo esto que se me ha venido encima».

Esther Expósito saltó a la fama con apenas 18 años, cuando formó parte del reparto de la serie ‘Élite’. “Nos dijeron que podía cambiarnos la vida, nos prepararon un poco. Te dicen que en Netflix hay cosas que lo petan y te cambian la vida. Nos contaron lo que nos podría pasar pero al final te pueden contar lo que sea que hasta que no lo vives es muy diferente. Yo siempre tuve muy claro que sería ser actriz y de alguna forma eso me ha ayudado a tener los pies en su sitio y a tener claro lo que quiero, pero es verdad que te cambia la vida y ya nada es igual”, recordaba en su reciente entrevista en ‘El Hormiguero’. Y aunque su nombre ya es conocido en todo el mundo, sigue teniendo los amigos de siempre y frecuenta los lugares de costumbre. «Salgo de fiesta mucho, a los sitios de siempre. Salgo a la calle bastante tapada porque soy muy tímida, pero intento viajar y hacer las cosas que hacía antes”, decía en el programa de Pablo Motos.

En el terreno sentimental, Ester Expósito mantiene una relación con el actor Nico Furtado, con el que lleva cerca de un año.