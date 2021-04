Antonio David Flores ha dedicado unas palabras a Rocío Carrasco cuando ha salido de los juzgados tras declarar contra ella por una demanda.

Antonio David Flores ha reaparecido este viernes en los juzgados cuando ha tenido que acudir a declarar por una demanda que puso en contra de Rocío Carrasco. Es su primera aparición desde que el pasado miércoles vimos la entrevista de la hija de Rocío Jurado en el plató del programa ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. El ex Guardia Civil no ha querido desvelar qué ha ocurrido dentro de la sala, pero sí ha querido explicar cómo se encuentra.

«Es obvio, yo no me encuentro bien, porque cuando se le hace daño a mis hijos es normal que no me encuentre bien. Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza y dolor. Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel», ha empezado diciendo sobre las palabras de Rocío Carrasco en la entrevista, que empezó con la confesión de la comentada «paliza».

Ha lanzado un ruego a Rocío Carrasco por el bien de sus hijos

Antonio David Flores ha querido hacer una petición a su exmujer, tal y como él mismo la ha llamado para dirigirse a ella: «Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mi todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida. También siento mucha pena porque no está disfrutando de ellos. Ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo. Eso también me provoca mucha pena».

A pesar de la advertencia de su abogado, Antonio David Flores quiere hablar por su hija, Rocío Flores: «Mi abogado me dice que no hable, que no haga declaraciones… pero tengo impotencia y dolor, porque es mi hija. Si no soy yo el que la protege, es complicado. El sentimiento que tengo es de impotencia porque está claro que si no la protejo yo, no la va a proteger nadie», dice con insistencia y totalmente roto.