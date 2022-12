No es la primera vez que Rosario Mohedano se muestra tal y como Dios la trajo al mundo y regala un sensual posado a sus seguidores. Este fin de semana, la sobrina de Rocío Jurado ha querido presumir de sus encantos de nuevo y ha compartido un desnudo integral instantes después de salir de la ducha. Además, aprovechando la ocasión, también ha revelado una de sus pasiones ocultas.

Rosario Mohedano ha querido inmortalizar un sensual momento tras salir de la ducha. La hija de Rosa Benito ha compartido un desnudo integral en el que aparece de espaldas y con el pelo mojado. No ha dejado nada a la imaginación y ha querido adornar con rayos de neones la instantánea que ha publicado en sus historias de Instagram. A la sobrina de Rocío Jurado le gusta su cuerpo y no duda en presumir de su impresionante figura.

No contenta con esto, Rosario Mohedano ha seguido deleitando a sus seguidores y ha publicado otro sensual posado en el que la vemos sentada de espaldas y mirando un cuadro. Gracias a esta fotografía, la hija de Rosa Benito ha confesado su gran pasión por la pintura y ha desvelado que en sus tiempos libros pinta para desconectar y recargar pilas.

Publica imágenes sensuales en una conocida plataforma para adultos

Hace tiempo, ella misma hizo público que tenía una cuenta en ‘Only Fans’, una plataforma en la que se suben vídeos o imágenes de contenido íntimo. No le dio importancia puesto que considera que mostrarse desnuda es algo natural y cree que es una forma de ganarse la vida más allá de la música. En las últimas semanas, se han filtrado algunas de sus publicaciones y ella ha mostrado su enfado. «Cada vez somos más en ‘Only Fans’ y la gente pide carne, ya lo creo. Me lo piden en Twitter e Instagram… Mis fans saben que es lo que ofrezco y repito cada vez somos más. Me pueden encontrar como Rosario, no por Chayo… Ya es hora que respetáis mi nombre. Gracias», aseguró.

El desembarco de Rosario Mohedano a esta plataforma no habría sentado nada bien a su padre, Amador Mohedano, pues no le agrada y cree que sus publicaciones son demasiado «calientes». De hecho, le llegó a contar a unos amigos de Chipiona que se sentía molesto «como padre y abuelo». No obstante, su hija ha preferido hacer oídos sordos y continuar subiendo imágenes insinuantes en esta red social en la que pide 20 euros mensuales para acceder a su contenido.