Rosa Benito desmintió la versión de Rocío Carrasco sobre las joyas que luce de su madre. Según ella, la pulsera de la que no se separa Rociito no se la regaló Pedro Carrasco, sino Mili, su joyera de confianza, y no fue ella quien se la quitó de la muñeca tras su muerte, sino la propia Rosa Benito. «Esa la viví yo, no se la regaló Pedro, se la regaló Mili y se la tiró al escenario. Se la puso y se la quité yo el día que se fue y se la di a Rocío», dijo la que fuera cuñada de ‘La más grande’. Sin embargo, no es la única que tiene algo que decir sobre esta pieza con tres brillantes, prueba de ello, la reacción que Rosario Mohedano ha tenido en sus redes sociales. La cantante ha publicado una imagen en la que ella misma posa con dos pulseras idénticas a las de su prima, donde ha escrito: «Yo también las tengo».

Aunque Rosario Mohedano no ha aclarado qué busca mostrando estas joyas ante sus seguidores, lo cierto es que vuelve a dar que hablar y vuelve a silenciarla. Más aún si se tiene en cuenta que la versión de su madre fue apoyada también por el modisto de Rocío Jurado, quien fue testigo en primera persona del momento en el que la cantante recibió la pulsera. «En un concierto le cantó en directo la canción de ‘Señora’ a Milagros Jiménez, su joyera de confianza, que se emocionó mucho y acabó lanzándole la pulsera al escenario. Esa pulsera no se la regaló Pedro Carrasco”, espetó Tomás García, quien además era gran amigo de la Jurado. Estas palabras tiran por tierra de nuevo la historia que Rocío Carrasco dio en televisión, ya que nada tiene que ver con lo dicho por ellos.

Estas pulseras no serían tan únicas como se ha dado a entender. A pesar de que Rocío Carrasco ha asegurado esta semana que esos brillantes representaban la figura de sus padres y la suya, lo cierto es que la pieza de Rosario Mohedano no guarda ninguna diferencia con la de su prima. «Y esta pulsera que tiene tres brillantitos que se la regaló mi padre a mi madre cuando yo nací. Los tres brillantes éramos nosotros: mi padre, mi madre y yo. También se la tuve que quitar cuando se la llevaron y desde entonces no me la he quitado», dijo Rociito ante millones de espectadores. Desde entonces, la hija de la artista ha lucido en multitud de ocasiones públicamente esta joya con tanto significado para ella. Daba igual el evento, la cita o el día, pero esta pulsera junto a un anillo se han convertido en dos amuletos de los que es incapaz de separarse, pues le recuerdan muchísimo a su madre.

Ella misma lo aclaró en el especial que Telecinco estaba organizando para homenajear a su madre. A pesar de que parte de la audiencia y de su familia creían que Rociito habría cobrado dinero por ‘El último viaje de Rocío’, el propio Jorge Javier Vázquez lo desmintió este miércoles. No había percibido ninguna cantidad monetaria y tan solo había cedido los derechos de imagen de su madre para honrarla con este espacio de televisión: «Demuestren que ha cobrado, si dices que ha cobrado, tendrás que demostrarlo. No cobró ayer. Punto. No hay debate».