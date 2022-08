Rosario Mohedano no puede más. Cansada de las declaraciones que ha ofrecido Rocío Carrasco en el capítulo 7 de ‘En el nombre de Rocío’, ha decidido de una vez por todas dejar las cosas claras. Según la cantante, lo que ha dicho su prima sobre ella y sobre la familia es mentira. «No paran de etiquetarme en ‘noticias’ comentando que si no contesto o aclaro es porque es ‘verdad’ lo que se está diciendo de mí por ciertos programas de televisión cada vez con menos audiencia, por lo que leo», arranca diciendo Chayo. «Pues voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo… Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario».

En una serie de explosivos mensajes compartidos en sus redes, la hija de o Amador Mohedano y Rosa Benito ha puesto los puntos sobre las íes como nunca antes lo había hecho. Durante años ha sido cauta y muy prudente a la hora de referirse a su prima, pero esta vez ha dicho ‘basta’.

Rocío Carrasco ha contado que no quiso que su prima Chayo actuase en el especial ‘Siempre, Rocío’

Cabe recordar que Carrasco ha revelado que cuando Rocío Jurado grabó junto a otros artistas el especial ‘Rocío siempre’, de TVE, seis meses antes de morir, ella se negó a que actuase junto a su madre. Tal y como ha explicado, su tío Amador le impuso que Chayo participase en el espectáculo, algo que a ella le sentó muy mal. «La primera que defiende a mi prima porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas, no tengo problema con Chayo como cantante», decía. Finalmente accedió a que esta cantase con ‘la más grande’ porque su marido, Fidel Albiac, se lo pidió.

Sin mencionar en ningún momento a Rocío Carrasco, Rosario Mohedano la señala con el dedo y asegura que su testimonio no es fiel a la verdad: «Ahora le interesa perdonar a la fábrica, ya con sentencia de pena con hechos probados desde el 13 de junio, y en breve caerán por el ‘caso Deluxe’. Pues ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado».

«Soy la persona que más ha cantado con Rocío Jurado y sin cobrar», dice Rosario Mohedano

«Tengo que recordar que cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío siempre’, sus palabras fueron: Prima, si te crees esto es que no me conoces. Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad», se lamenta. «Fíjate si has tenido que revolverle las entrañas todos estos años. Uno, porque siempre defendió que ella fue quien no quería lo de TVE. Dos. Ahí quedará para la historia… No solo esa vez, sino todas las veces que canté con mi tía, ya que soy la persona que más ha cantado con ella y sin cobrar».