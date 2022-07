Después de que Rocío Carrasco reabriera la caja de pandora al revelar los secretos familiares en la segunda parte de su docuserie, ahora su tío Amador Mohedano también se ha lanzado a grabar su propio documental. Su decisión ha supuesto una sorpresa para muchos, pero hay personas de su entorno que conocían su intención de aportar su versión de los hechos. Cansado del testimonio que ha ofrecido hasta ahora la hija de Rocío Jurado, el que fuera mánager de ‘la más grande’ no se calla nada. Tampoco se ha quedado en silencio su hija. Rosario Mohedano se ha pronunciado sobre los constantes rifirrafes dentro de su clan. «Teniendo presente y futuro paso de dar explicaciones de las invenciones que hacen otros de mi pasado. Las mentiras siguen siendo mentiras por mucho que las repitas», ha explicado. «La verdad prevalece siempre y, si no, tiempo al tiempo y a seguir viviendo».

Con estas palabras, Rosario Mohedano dice ‘basta’ y deja claro públicamente que se han dicho muchas mentiras sobre ella y que, probablemente, se anime próximamente a hablar en profundidad de ello. Cabe recordar que en las últimas entregas del especial de Rocío Carrasco, esta ha hablado de las tiranteces que hubo con ella durante la producción de la gala ‘Rocío Siempre’, que emitió TVE seis meses antes de su muerte, consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Ese programa, en el que la artista cantó con estrellas como Raphael, David Bisbal o Mónica Naranjo, supuso la última actuación pública de la chipionera. Dentro del plantel de intérpretes que cantaron a dúo con ella se encontraba Rosario Mohedano. Y, según ha revelado Carrasco, se decidió en el último momento que asistiera al espectáculo.

Rocío Carrasco desvela que no quiso que Rosario Mohedano actuase con Rocío Jurado en su último espectáculo

«Soy la primera que defiende a mi prima porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas, no tengo problema con Chayo como cantante. Como profesional es una curranta nata y lleva luchando por lo que quiere toda la vida y me quito el sombrero por ello», ha contado Rocío. Asimismo, ha explicado que su tío Amador quiso a toda costa que su hija estuviera en el show. A ella no le sentó bien que quisieran «metérselo a capón», y por eso se negó en un principio a que actuase con la Jurado.

«La que no quería (que Chayo formase parte de la gala) era yo. Es la verdad, quede bien o quede mal. No me he opuesto a nunca a que mi madre hiciese lo que le diese la gana y si ella consideraba que tenía que estar, pues que esté. Si el otro (Amador) tenía que mandar, que mandase. Si a mí ese nombre se me hubiese dicho qué te parece o te parece bien, hubiese salido de mí, pero en la reunión yo presento unos nombres y se me dice «y Chayo»; digo ‘ea, pues Chayo no'», ha contado la madrileña.

Finalmente, fue su marido, Fidel Albiac, quien intercedió para que Chayo cantase con su tía: «Como tengo a ‘Pepito Grillo’ todo el día dándole al pico, me dice ‘Chayo tiene que estar. Tu madre quiere, es su sobrina, no te lo tomes como que te lo han impuesto’. Lo tomé por esa parte emocional, fui empática. Chayo estuvo porque Fidel dijo que estuviese». Su relato pone sobre el tapete que la relación entre Rocío y su prima no ha sido tan idílica como parecía. De hecho, a raíz del especial ‘Rocío, siempre’ se levantaron ampollas entre ellas: «A ella no le hizo gracia y lo entiendo. Había suspicacias. Hubo error de imprenta con la letra que tenía que cantar y pensaban que yo había mandado eso a conciencia». Estas nuevas revelaciones no han sido del agrado de Chayo, quien parece dispuesta a dar un golpe sobre la mesa contra tantas «mentiras».