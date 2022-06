El vídeo filtrado de Santi Millán manteniendo relaciones sexuales con otra mujer que no es su mujer ha dado mucho de que hablar. En todos los sentidos. Mucho se ha especulado sobre la sociedad actual que ha tachado a su mujer de «cornuda consentida» y de «pobrecita» cuando la verdadera víctima es el presentador de ‘Got Talent’. Él se ha mantenido al margen de todo lo que se ha hablado y, según ha asegurado a El Español, iba a poner todo en manos de sus abogados. Por su parte, Rosa Olucha, su mujer, dio la cara por él. Ambos continúan completamente ajenos a esta polémica y con sus quehaceres diarios. Precisamente, hace unos días Santi Millán comenzaba las grabaciones de la nueva edición de ‘Got Talent‘ a la vez que ha vivido uno de los momentos más emotivos de su vida: la graduación de su hijo Marc. Los padres no pueden estar más orgullosos de su hijo que acaba de graduarse.

Ha sido la propia esposa del presentador quien ha compartido una foto junto a su hijo durante su graduación. El joven, que tiene el pelo largo y viste de la misma forma que su padre, acaba de terminar sus estudios y ya ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones. Marc se ha encontrado la vorágine que hay sobre su entorno familiar. Sin embargo, esto no ha podido empañar el momento tan dulce de graduarse rodeado de los suyos. Rosa ha compartido la mencionada imagen junto a recién graduado y también un montaje en el que compara a Santi Millán con su hijo. Mismo corte de pelo. Mismo estilo. Mismo pose. Como dos gotas de agua.

El presentador y su mujer quieren proteger a sus dos hijos

A pesar de que mucho se está hablando de Santi y de su relación con su mujer, Rosa, tras la filtración del vídeo sexual, ellos tienen otra preocupación: sus dos hijos. El consolidado matrimonio tiene dos hijos, Marc, de 16 años, y Ruth, de 14. Santi Millán y Rosa Olucha quieren proteger a sus hijos menores de todo lo que se está hablando sobre ellos y su familia. Por este motivo, el presentador iba a poner el asunto del vídeo filtrado en las manos de los abogados sobre todo por la intimidad y privacidad de sus hijos.

El comunicado que emitió Rosa Olucha tras el vídeo filtrado de Santi Millán

«A todos los que me preguntáis «cómo estás» o me decís cosas del tipo «lo siento, tienes todo mi apoyo» os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más. En segundo lugar, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. En tercero, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal.

En cuarto, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico «pobrecita no se enteraba» o «qué imbécil que se lo permitía». Mierda de sociedad católica y patriarcal. En quinto, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como «escándalos» cuando en realidad tendréis que hablar de «delitos» o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias», se puede leer en el comunicado.