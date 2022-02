Rosa López no se encuentra en su mejor momento a nivel profesional y es que, tal y como ella misma denuncia, “no hay trabajo”. Una circunstancia que arrastran otros muchos artistas, pero que en su caso se ve agravado con la circunstancia de que se declaró independiente de las discográficas y desea ser ella quien decida el rumbo de su carrera musical. Una iniciativa arriesgada pero que demuestra una gran valentía, aunque conlleva unas consecuencias que ahora la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ está sufriendo y es que ve minimizados sus ingresos en su faceta como cantante, lo que le ha llevado a solicitar ayuda a sus fans, cobrándoles una tarifa de 4,99 euros para ayudarla a seguir adelante.

Aunque a Rosa López no le agrada demasiado hablar de cuestiones económicas, en la entrevista que ha concedido a Fórmula TV ha reconocido que cuenta con una comunidad privada en Facebook de fans que pagan 4,99 euros y a los que estará eternamente agradecida, porque ahora le están salvando la vida y la carrera: “Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda”, reconoce la cantante, que además subraya cómo gracias a sus fans ha vuelto a recuperar la ilusión por sacar adelante nuevos proyectos musicales: “Han hecho que tenga una promoción tremenda”, confiesa agradeciendo cómo se han volcado con ella para corresponderle con próximas dosis de su talento sobre los escenarios.

Una ayuda necesaria para ella en los tiempos que corren, aunque no le agrade demasiado poner sobre el tapete esta cuestión: “A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos”, sentencia. Pero Rosa López no quiere poner solo el foco en la cuantía simbólica que sus fans pagan para poder disfrutar de su arte y su voz, sino también en cómo han creado algo similar a una familia virtual a los que tiene cerca: “El otro día les canté una canción en acústico”.

Rosa López tiene sueños más allá de la música

Los sueños de la cantante no solo pasan por la música, tal y como ha explicado en la entrevista concedida al citado medio. Como artista independiente a cualquier gigante discográfico, Rosa López también ha entendido la necesidad de diversificar esfuerzos para poder sobrevivir en un mundo cada vez más difícil. Es por eso que entre sus sueños más allá de la música también está “montar un negocio de carne vegetal”, lo que ha sorprendido a propios y extraños.

“Jamás voy a dejar la música, pero tengo otros proyectos. Me encanta ayudar. La música siempre va a estar, pero hay otras cosas que a la gente le interesa de ti, que son los valores”, termina reconociendo la artista, que ha hecho equipo con su novio y futuro marido, el policía de Oviedo Iñaki García. Su pareja se ha convertido en su mano derecha y dice orgullosa de que juntos forman “un equipo maravilloso”.

Y es que no solo han unido sus caminos a nivel sentimental y pronto también con su esperado enlace matrimonial, sino también a nivel profesional, apoyándose uno al otro para sacar adelante proyectos que sola no se veía capaz. Un hombre que le ha devuelto la ilusión por el amor, pero también por el trabajo en su más amplio sentido de la palabra, aunque le aleje en parte de la música. Una persona a la que define como “buena e inteligente”. Alguien en quien confiar. Su futuro marido, su aliado en los negocios y el principal apoyo en el que sustentar el cumplimiento de sus grandes sueños.

