Rosa Benito es protagonista, esta vez, en primera persona. Suenan rumores de que la exmujer de Amador Mohedano podría estar de nuevo enamorada. Un tema que la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha preferido no desmentir y sembrar la duda con una sonrisa pícara.

Y es que mientras que Rosa Benito ha jugado al despiste, su rostro delataba que está atravesando un momento excelente a nivel personal. No ha confirmado que esté de nuevo enamorada aunque sí ha dicho que estaría dispuesta a iniciar un posible noviazgo. «Abierta siempre se está. Ilusiones siempre se tienen», ha señalado. Su separación de Amador Mohedano fue en mayo de 2013 y desde entonces no ha tenido ninguna pareja estable. La colaboradora ha evitado entrar en detalles de cómo se encuentra su corazón, pero ha lanzado la siguiente afirmación que ha dejado a más de uno boquiabierto: «También os digo que después del invierno llega la primavera».

Cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado directamente si estaba conociendo a alguien, ella ha contestado echando balones fuera: «Ya sabes que yo te lo contaría». Sin embargo, su compañero de programa Miguel Ángel Nicolás ha confirmado que después de tres años compartiendo plató con ella, sabe que algo bueno le pasa a su amiga. «La mirada de Rosa es que hay algo. Aunque diga que no, sé que está ilusionada con un hombre. No sé en qué estado está, en qué profundidad, pero hay una persona. Yo me la conozco».

El buen momento de Rosa Benito

No hay duda que la colaboradora está atravesando una buena etapa a nivel personal. Le delata su sonrisa, también los comentarios positivos que comparte a través de las redes. Hace tan solo unos días hizo partícipes a sus seguidores de un cambio de imagen. Optó por cortar su característica melena rubia. Ahora lleva su cabello algo más corto, un rejuvenecedor look que le sienta fenomenal. Acompañó la transformación de una frase con la que parece querer indicar algo más: «Dicen que los cambios son maravillosos… y yo pienso lo mismo».

Hace casi diez años que Rosa Benito se separó de Amador Mohedano, un divorcio que fue muy controvertido. También supuso un duro episodio en la vida de la colaboradora que se siguió al minuto a través de las cámaras de ‘Sálvame’. El matrimonio, que había estado 35 años casado, tiene cuatro hijos. Poco después de haber formalizado el divorcio, concretamente en el mes de octubre, la colaboradora fue ingresada de urgencia en el hospital tras haber sufrido un fuerte ataque de ansiedad. En aquella etapa estaba sometida a una fuerte presión mediática. Desde entonces se le ha vinculado a muy pocos hombres, entre ellos, José Manuel Montalvo, Míster España 2008. Una buena conexión que nació a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2011’.

