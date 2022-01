Rosa Benito ha revelado en sus redes sociales el primer escollo en el que se ha enfrentado este 2022. La colaboradora ha dado positivo en covid y lo ha sabido justo antes de acudir al plató de ‘Ya es mediodía’, donde les hacen cada vez que acuden test de antígenos para comprar si se han contagiado o no. Al llevar varios días con síntomas ha preferido ser precavida y se ha realizado varias pruebas, siendo una de ellas finalmente positiva. Ella misma lo ha contado este lunes en sus redes sociales, donde afirma que deberá de confinarse. « Llevo unos días con malestar como gripe)me hacía la prueba y me daba negativo, hoy me encuentro bien…! Así y todo antes de ir a mi puesto de trabajo me la he vuelto hacer, y me ha dado positivo. Ahora unos días en casita«, ha escrito la ex de Amador Mohedano.

Consciente de las consecuencias que podía tener este virus en su salud, Rosa Benito ya se vacunó, por lo que todo apunta a que sus síntomas serán leves. Ella, de momento, no ha aclarado dónde se pudo contagiar y con sus palabras ha trasmitido tranquilidad, pues sabe que ahora deberá de hacer una cuarentena de siete días. Será quizás a partir de la próxima semana cuando la colaboradora del ‘Fresh’ acuda junto a sus compañeros para comentar la actualidad de la crónica social, pero ahora toca recuperarse. Aunque ella comunicó la noticia en su perfil de Instagram hace escasos minutos, lo cierto es que ya han sido muchos los que le han mandado mensajes de ánimo para que estos días pasen lo más rápido posible.