En medio de las polémicas familiares a raíz de la emisión de la segunda entrega de la serie documental de Rocío Carrasco, Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, pusieron tierra de por medio y se fueron a Nueva York. Un viaja entre madre e hija que llegaba por un compromiso profesional y con el que desconectaban de su realidad. Ahora, una semana más tarde, casi sin pasar por casa y deshacer la maleta, la exmujer de Amador Mohedano se ha embarcado en otra aventura que le ha llevado hasta Estambul.

Rosa Benito no para quieta y está dispuesta a aprovechar cada momento para disfrutar de la vida. Después de su periplo por Nueva York, la colaboradora de televisión ha puesto rumbo a Estambul para seguir así desconectando de su realidad. Ha sido ella misma quien lo ha querido compartir con sus seguidores y ha dejado claro que no le ha dado tiempo a deshacer la maleta de su anterior viaje.

La exmujer de Amador Mohedano aprovechaba para desearle un buen fin de semana a sus seguidores con una instantánea en la que podemos verla con una sonrisa de oreja a oreja, de lo más abrigada, y posando durante la noche en una calle de Estambul que tenía unas bonitas vistas a la Mezquita de Suleiman. Una divertida aventura en la que no está sola y a la que ha acudido junto a los suyos. Esta escapada le servirá para regresar con otro semblante y con las pilas recargadas. Además, deja patente que a pesar de que sus colaboraciones en televisión han disminuido de forma considerable, ella está centrada en seguir con su vida y disfrutar de ella.

Se toma un respiro

Rosa Benito se está tomando un respiro lejos de nuestro país y dejando atrás las polémicas. Está siendo una etapa de gran exposición mediática para la familia que continúa en el foco de la noticia. La colaboradora no comparte las declaraciones que está realizando su sobrina y recientemente publicaba este mensaje en alusión a la inexistente relación que mantiene Rocío Carrasco con sus dos hijos, Rocío y David. «Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie».