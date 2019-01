6 Ni rastro de la depresión que sufrió

Sea como fuere, con o sin novio, Rosa Benito está feliz. Atrás ha dejado la depresión que confesó ella misma en ‘Viva la Vida’: “Me doy cuenta cuando veo que no quiero ver a nadie, me asusta todo. Yo ahí pensé que esto no era normal”, aseguraba la colaboradora, que rápidamente acudió a un centro ambulatorio a pedir la ayuda que le salvó la vida.