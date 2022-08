En medio de las polémicas que se está viendo envuelta a raíz de la emisión de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, Rosa Benito intenta ponerle buena cara al mal tiempo. La exmujer de Amador Mohedano está disfrutando de sus vacaciones y ha aprovechado para deleitar a sus seguidores con su posado más sensual.

A primera hora de la mañana de este domingo, 7 de agosto, Rosa Benito le ha dado los buenos días a sus seguidores con un sensual posado en el que la vemos en el balcón de un edificio situado en primera línea de playa (en algún lugar del Mediterráneo), de espaldas, sin ropa y mirando hacia la playa. Sin ningún tipo de filtros y tapando todo lo necesario para que Instagram no le censure la imagen, la que fuera peluquera de Rocío Jurado ha empezado así el día con energía y mostrándose tal y como es. «Agradece porque el secreto de tenerlo todo es darte cuenta que lo tienes», escribe junto a la imagen.

La instantánea tenía todos los ingredientes para que se hiciera viral a los pocos minutos y muchos de sus seguidores han alabado a la colaboradora de televisión. Este sensual posado llega en medio de sus vacaciones, en las que está aprovechando para desconectar de la vorágine que ha supuesto la emisión del documental de Rocío Carrasco. Hace una semana, Rosa Benito paseaba felizmente por las calles de Alicante y se reencontraba con los suyos. De la misma forma, esta foto rompe la tónica que había seguido en sus redes sociales de compartir día sí y día también un sinfín de recuerdos junto a La Más Grande.

Rosa Benito está cansada

En los últimos episodios de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha desvelado varios detalles acerca de la verdadera relación entre Rosa Benito y la cantante. Según ella, no era tan idílica como se ha contado. «Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: ‘Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que venga a hacer el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí’«, cuenta Rocío Carrasco sobre la ex de Amador Mohedano. Ante esto, la peluquera ha respondido de forma tajante en sus redes sociales tras publicar una imagen junto a la artista y en la que aparecen felices y radiantes. «He leído que decían que me llamaste y no fui. ¿Alguien se lo puede creer? Dejé todo por ti, mi casa, mis hijos mi trabajo… ya ves qué poca memoria tienen algunos, hasta te arreglé para tu último viaje… Junto con la enfermera que en ese momento estaba ahí. Nadie más!!!», escribe.