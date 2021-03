Ajena a la repercusión que está teniendo el documental de su madre, la joven intenta seguir con su día a día junto a su pareja.

Quedan pocas horas para que se emita en Telecinco los dos próximos capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Este domingo, el documental abordará la boda de la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores, así como el embarazo de la joven y el nacimiento de los dos hijos de la pareja, Rocío y David Flores. Aparentemente ajena a todo lo que está ocurriendo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ intenta ponerle buena cara al mal tiempo y ante la tempestad que ha causado el aluvión de comentarios sobre el documental de su madre, Rocío Flores se relaja junto a los suyos dejando claro a todos sus seguidores que está en su «refugio».

Tal y como reveló en exclusiva este miércoles la Revista SEMANA, Rocío Flores está destrozada después de escuchar a su madre en el documental de Telecinco, además de toda la repercusión que esto ha tenido en la sociedad. Sin embargo, de cara a sus seguidores, la joven intenta mostrar su mejor versión. Así, gracias a su cuenta de Instagram, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores continúa haciendo su día a día junto a los suyos.

Este sábado, la joven ha disfrutado de un romántico y divertido plan junto a su chico, Manuel Bedmar, quien se ha convertido en su gran pilar ante los difíciles momentos por los que está pasando. La pareja ha aprovechado el buen tiempo para comer en una terraza de un conocido restaurante de Málaga y la joven ha vuelto a hacer hincapié que ha encontrado su propio «refugio» junto a su chico. Poco después, tanto Rocío como Manuel han seguido disfrutando de su tiempo juntos en un centro comercial, en donde han finalizado su intensa tarde de compras tomando un delicioso batido para endulzar la tarde.

Manuel Bedmar se ha convertido en el gran apoyo y confidente de Rocío Flores. El joven no ha dudado en ningún instante en mostrarle de manera pública que siempre estará junto a ella, tanto en lo bueno como en lo malo. «Y del 1 al 10 yo le doy 100», escribía el joven horas antes de que se emitiera el capítulo 0 del documental de Rocío Carrasco. Este sábado, el novio de Rocío Flores lo ha vuelto a hacer y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su chica. «Lo mejor de lo superior», insiste.

Rocío Flores denunció que Telecinco no le dejó intervenir en el debate del documental de su madre

Un día después de la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío Flores publicaba un vídeo en sus redes sociales para explicar que durante el programa debate del domingo intentó entrar por teléfono y la dirección del mismo no la dejó intervenir. «Desde la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó… Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado», manifestaba evidentemente molesta en sus redes sociales.