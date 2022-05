La relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo va viento en popa. La pareja no puede esconder su felicidad y se dejan ver por las calles de Madrid de lo más enamorados. Hace apenas unas horas, los presentadores de televisión, que forman una de las parejas más consolidadas de nuestro país, salían juntos de las instalaciones de Telecinco sin poder ocultar que están en una nube.

Cada día más felices y unidos, se dejaron ver muy sonrientes y dados de la mano. Su historia de amor se va consolidando cada día y no pueden estar más orgullosos de lo que están construyendo. Dados de la mano, el exmarido de Almudena Cid demostró que ha encajado muy bien en el círculo social y familiar de su pareja. No se separan y cuando han cumplido con sus respectivos compromisos profesionales, se reúnen para disfrutar de planes románticos.

Demostrando su sintonía, también en la ropa, Christian y Patricia se dejaron ver vestidos de negro. Aunque las altas temperaturas han llegado ya a Madrid, la pareja apostó por un look de lo más oscuro. El presentador eligió unos jeans, camisa blanca y un abrigo negro. Por su parte, Patricia se atrevió ya a presumir de piernas con un vestido negro y unas botas cowboy del mismo color.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, paseo romántico tras trabajar

No hay nada como desconectar con tu pareja después de un día largo de trabajo. La suerte que tienen es que ambos trabajan en las instalaciones de Mediaset, por lo que pueden salir de allí cada día juntos. Y como queda todavía mucho día cuando salen de trabajar, estos se animan a comer fuera con amigos y compañeros de trabajo cuando finaliza su jornada laboral. Y como nos tienen acostumbrados, se dejaban ver dados de la mano, demostrando su sintonía.

La faceta de padre de Christian Gálvez

Aunque Patricia Pardo ya es madre de dos hijas, Christian Gálvez no descarta convertirse en padre en algún momento. Ahora que está enamorado y feliz con la presentadora de televisión, podría ser el momento. De hecho, hablaba de de su posible faceta como padre públicamente hace unos días. Aunque lo hizo de una manera muy sigilosa, lo cierto es que dejó de nuevo patente que es un hombre muy niñero. El presentador tiene claro todas las trastadas que haría junto a ellos y, de hecho, no se esfuerza en esconderlas. «Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos (…) A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta», dijo el locutor de Cadena 100 este fin de semana.

Eso sí, hay un plan que Christian Gálvez quiere proponer el día de mañana a sus hijos, sobrinos o simplemente niños que pueda tener cerca, una proposición que él considera irrechazable. «Yo sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco», comentó entre carcajadas. Aunque esta vez no se adentró en si será o no padre y prefirió tirar la pelota al tejado de su hermana Ainhoa, quien a su vez trabaja como productora de ‘De sábado con Christian Gálvez’, el comunicador tiene claro que se lleva de maravilla con los pequeños de la casa. «Estoy deseando que Ainhoa sea madre», apuntó.

